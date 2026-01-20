Ezért érdemes ezekben a hetekben leolvasztani a fagyasztót

A fagyasztószekrényt, a fagyasztóládát és a kombinált hűtő-fagyasztót érdemes rendszeres leolvasztani és kitakarítani. Mutatjuk miért, illetve mikor és hogyan ajánlott ezt megtenni.

Tudtad, hogy már egy 1 centiméteres jégréteg is akár 10-15 százalékkal megnövelheti a hűtő és a fagyasztó áramfogyasztását? Más felmérések ráadásul azt is megállapították, hogy a rendszeres leolvasztással évente akár 15-45 százalék energia is megtakarítható – derült ki a Rizikometer egyik közelmúltbeli Facebook-posztjából.

Mikor kell leolvasztani a hűtőt, fagyasztót?

A hűtő vagy a fagyasztó ajtajának kinyitásakor a készülékbe jutó nedves levegő lehűléskor lecsapódik és jéggé fagy. Emellett a hibás vagy elöregedett ajtótömítések is hozzájárulnak a jegesedéshez. A szakértők szerint évente kétszer javasolt leolvasztani a fagyasztót, de semmiképpen se halogassuk tovább a procedúrát, ha a gép belsejében látható jégréteg vastagsága eléri az 1 centimétert. Erre egyébként a tél a legideálisabb időszak, hiszen hűtést igénylő ételeket átmenetileg akár a kültéri hőmérsékleten is biztonságosan tárolhatjuk – így kisebb az ételmérgezés/ételfertőzés esélye.

Így csináld lépésről lépésre

Ürítsd ki a fagyasztót, és az élelmiszereket tedd! Kapcsold ki vagy húzd ki a konnektorból a készüléket! Hagyd nyitva a készülés ajtaját, és várd meg, amíg a jég olvadni kezd! A folyamatot forró vízzel teli edényekkel felgyorsíthatod. A jég „lefaragásához” soha ne használj fémből készült vagy éles eszközöket, mert ezek könnyen felsérthetik a készülék belső felületeit! Amikor már megszabadítottad a készüléket a jégrétegtől, alaposan tisztítsd ki a fagyasztó belsejét, majd hagyd teljesen kiszáradni! Kapcsoljuk vissza a készüléket, és várd meg, amíg eléri az ideális hőmérsékletet (-18 °C)! Csak ezt követően tedd bele vissza az ételeket!

Mi legyen a hűtött, fagyasztott ételekkel áramszünet után?

Ahogy már egy korábbi cikkünkben olvashattad, egy üzemen kívül lévő hűtőszekrény 4, egy félig tele lévő mélyhűtő 24, egy teli fagyasztó pedig 48 órán át képes hidegen tartani az ételeket, amennyiben nem nyitogatjuk a készülékek ajtaját. „Ha a lefagyasztott élelmiszer kiolvadt, de még hideg, ne fagyasszuk le újra, hanem használjuk fel mielőbb” – fogalmaznak a Maradék nélkül program által megjelentetett Hűtőhasználati útmutatóban. A dokumentumban további hasznos tanácsokat is találsz, érdemes elolvasni!

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images