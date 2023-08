Ezért érdemes gyakran megtisztítani okostelefonjainkat

Ha egy átlagos lakás mikrobák által legszennyezettebb pontját keressük, sokan alighanem a vécéülőkére vagy a cipőjük talpára tippelnének. Ezeket is messze megelőzi azonban az egyik legtöbbet kézbe vett használati tárgy: az okostelefonunk.

Egy, a Scientific Reports című folyóiratban tavaly publikált ausztrál tanulmányban 26 egészségügyi dolgozó telefonjáról vettek mintát a kutatók laboratóriumi elemzés céljából. A vizsgálatok során 1307 különböző baktériumtörzsre bukkantak, nem is beszélve számos egyéb kórokozó gombafajról, vírusról és bakteriofágról – írja az IFLScience. Egy korábbi, 2011-ben publikált tanulmány pedig kimutatta, hogy a telefonok 16 százalékán számottevő mennyiségben megtalálhatóak Escherichia coli baktériumok. Ez utóbbiak az ételfertőzések gyakori okozói, és többnyire széklet útján terjednek.

Az E. coli mellett az alábbi baktériumok fordulnak elő legtöbbször a mindennapjaink szerves részét képező telefonokon:

Staphylococcus baktériumok, amelyek gyakran állnak a bőrfertőzések hátterében;

Actinobacteria baktériumok, amelyek a többi között tuberkulózist, diftériát és bakteriális vaginózist okozhatnak;

Citrobacter baktériumok, amelyek húgyúti fertőzések mellett vérmérgezést és agyhártyagyulladást idézhetnek elő;

Enterococcus baktériumok, amelyek számos fertőző betegséget kiválthatnak, beleértve az agyhártyagyulladást is.

Antibiotikumrezisztens baktériumok ugyancsak ijesztően gyakran előfordulhatnak az okostelefonok felületén. Egy 2019-es, szintén egészségügyi dolgozók bevonásával zajlott vizsgálat a minták közel 70 százalékában talált több gyógyszerhatóanyaggal szemben is ellenálló baktériumokat. Mindezek tükrében aligha meglepő, hogy az Arizonai Egyetem kutatóinak 2012-es eredményei alapján a telefonokon több baktérium található, mint a legtöbb vécéülőkén.

Tekintve, hogy mennyire gyakran használjuk, könnyű magyarázatot találni arra, honnan származik ez a rengeteg szennyeződés a telefonunkon. Egy 2018-as amerikai felmérés azt mutatja például, hogy az emberek háromnegyede a mellékhelyiségbe is magával viszi az eszközét. Becslések szerint egy átlagosan felhasználó naponta 2617 alkalommal érinti meg a kijelzőt. Egy-egy érintés között pedig rengeteg mikroorganizmus kerülhet a kezünkre a környezetből: kézfogások során, megérintve a kilincseket, tömegközeledési járművek kapaszkodóit stb. A megannyi kórokozó pedig bizony megbetegedéseket is okozhat, amihez az is elég, ha evés közben is a híreket vagy a közösségi médiát pörgetjük magunk előtt.

Hogyan tisztíthatjuk meg a telefonunkat?

A IFLScience ugyanakkor azt írja, nincs ok a félelemre, mert viszonylag könnyű tisztán és nagyjából baktériummentesen tartani az okostelefonokat. Először is töröljük le róla a látható szennyeződéseket egy puha és szöszmentes kendővel, majd töröljük át legalább 70 százalékos izopropil-alkohol-tartalmú fertőtlenítőszerrel. Az alkohol a problémás kórokozók zömét elpusztítja, majd még azelőtt elillan, hogy bejutna a készülék belsejébe.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay