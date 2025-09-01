Megszervezték az I. Kárpátaljai Magyar Filmtábort

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány egyik régi álma valósult meg idén nyáron: filmtábort szervezett 9-14 éves gyerekek számára, hogy betekintést nyújtson a filmforgatás rejtelmeibe, és a fiatalok a kulisszák mögött tölthessenek néhány napot. Erre a célra nagyszerű helyszínnek bizonyult a Beregszászi IV. Számú Bendász István Cserkészcsapat háza, ahol számos izgalmas kültéri és beltéri programra került sor.

A tábor első óráit a gyerekek ismerkedéssel töltötték, melyet játékos formában, sok nevetéssel és jókedvvel vezettek le a szervezők. Az ismerkedés után Oniszkó Györgyi kommunikáció és médiaszakértő, a Rákóczi Médiacentrum munkatársa érkezett a „Hogyan mesél a film? – a film eszközei” című elődásával. Bevezetésképpen a filmforgatás összetett, de annál izgalmasabb folyamatáról mesélt, illetve olyan szakmákról, melyek a filmgyártáshoz kapcsolódnak. Majd rátért a hangok, zörejek témájára. Videókkal, filmrészletekkel szemléltette azt, hogyan keletkezik a filmben a párbeszédeken és a zenén kívül hallott hang. Ilyen a falevelek susogása, a léptek hangja, a különböző tárgyak érintése vagy egy sóhaj. Rendkívül izgalmas volt szembesülni azzal, hogy a zörejszakemberek a szalonnapirítás hangjával idézik elő az eső hangját. A szalonna témájánál a csapat már lassan meg is éhezett. Érkezett is a finom gyros tál, melyet jó étvággyal fogyasztottak el. És jól is jött az energia. Ugyanis a délutáni program lézerharccal folytatódott. A hőség ellenére a résztvevők két órán át fáradhatatlanul játszották az izgalmas játékot.

A második nap az alkotásé volt a főszerep. Kicsik vagy nagyobbak, nem számított: mindenki részt vett az egész napos forgatásban. A szervezők egy alapötletet ajánlottak fel a gyerekeknek: nyári jelenetek felvétele, majd ezek elraktározása, hogy a nyári élmények a tanév során is élénken éljenek az emlékeinkben. A téma aktuális volt, hiszen a tábort épp augusztus utolsó napjaiban, közvetlenül iskolakezdés előtt szervezték meg. A szereplőkön kívül a gyerekek köréből választottak operatőrt, csapót, rendezőt, díszlet- és jelmeztervezőt, fodrászt, sminkest, fővilágosítót stb. A folyamat zökkenőmentesen zajlott. A gyerekek az ebédszünetet is lerövidítették, hogy folytathassák a forgatást. Természetesen sok türelemre volt szükség, hiszen meg kellett tanulni kivárni azt az időt, míg a megfelelő jelenet forgatása sorra kerül. De a gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, és jól tűrték a várakozást.

A nap során pihenésképpen két előadást is meghallgathattak. Pontosabban nem is előadás, hanem inkább beszélgetés volt mindkettő. A rendezvény egyik vendége Répási Eszter volt, a REFORM DESIGN STUDIO tulajdonosa, a Pulzus Rádió munkatársa, aki szívesen osztotta meg élményeit kreatív munkájával, többek közt a tartalomgyártással kapcsolatban. A gyerekek élvezhették, hogy végre egy olyan témáról beszélgethettek, amely a kütyük használatának pozitív oldalát világította meg.

A másik előadó Malega Ágnes esküvői videós és fotós, valamint fia, Zékány Alex volt, akik beavatták a résztvevőket a kamerahasználat és a képkompozíció világába. A gyerekek megmutathatták nekik a telefonjaikkal készült fotóikat, melyeket közösen elemeztek, így valóban nagyon sok gyakorlatias tanácsot és tudást kaptak a szakemberektől.

A vasárnap egy élményekkel teli napnak ígérkezett. Először is kézműves foglalkozás keretében mindenki elkészíthette a hollywoodi Hírességek sétánya ihlette csillagaikat, melyeket a nap végén haza is vihettek.

Délelőtt Bunda Veronika mesélt a résztvevőknek a film és az Oscar-díj történetéről, szó esett a műfajok kialakulásáról, a némafilmekről.

Egy kis játék és pizzázás után az épület nagyterme Oscar-díj-átadó ünnepség helyszínévé változott. Volt lufi, vörös szőnyeg, Oscar-díjak, oklevelek és torta is. Az előző napi forgatás értékelése során a szervezők mindenki munkáját nagyon jónak minősítették. Ezután bemutatták az elkészült kisfilmet, melyet az érkező szülők is megtekinthettek. Mindenkinek tetszett az alkotás hangulata, témája és stílusa.

Az első tábort remélhetőleg követi majd a második, és reméljük, hogy az Oscar-díj szobrocskák egy út kezdetét jelentik a valódi Oscar-díj megszerzése felé.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma