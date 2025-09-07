Őszi gyalogtúrát szervezett a KMNE

Idén is megszervezte hagyományos őszi gyalogtúráját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A gyerekek és szüleik szeptember 6-án az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park különleges tájait fedezték fel Horváth Zoltán túravezető segítségével.

A túrára több mit 20 fő jelentkezett Kárpátalja különböző településeiről, többek között Beregszászból, Jánosiból, Dédából, Somból, Csetfalváról és Csongorról is.

A lelkes csapat kellemes, napsütéses időben vágott bele az Ilonca környékére vezető útnak. Első állomásuk Komlós település volt, ahol a kirándulók megkóstolhatták a településen eredő ásványvízforrás vizét. A túra kiindulópontjához érkezve Horváth Zoltán elmondta a legfontosabb tudnivalókat Kárpátalja legkisebb nemzeti parkjáról, bemutatta a területet, majd kezdetét vette a 10 kilométeres gyalogtúra.

Kicsik és nagyok egyaránt élvezték az erdei túrát és a környezet festői tájait. Több kisebb pihenő után a csapat megérkezett a nemzeti park fő látványosságához, az úgynevezett Fenyőkőhöz, mely egy közel 40 méter magas, ék alakú szikla. A bátor túrázók maguk is felmászhattak a Fenyőkő melletti sziklákra, melyeknek tetejéről pazar kilátás nyílik a vidékre.

A közös piknik után a családok jó hangulatban indultak vissza a túra kiinduló pontjára. A nagycsaládos egyesületnek köszönhetően a kirándulók hűsítő fagylalttal frissülhettek fel a hosszú nap végén. A túrázók kellemesen elfáradva, de új élményekkel gazdagodva érkeztek vissza Beregszászba.

A gyalogtúra megvalósulását Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma