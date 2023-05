Gyalogtúrán a nagycsaládosok

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) igyekszik színes programokat szervezni tagcsaládjai számára. Ilyen programnak számít a gyalogtúra is, amelyet minden évben megszervezünk azok számára, akik szeretnek a friss levegőn kirándulni. Nagy várakozással vártuk ezt az alkalmat is. Kissé lehangoló volt reggel a szeles idő, de ennek ellenére is izgalommal telve indultunk útnak.

A kitűzött cél a Beregszász mellett lévő beregardói hegy volt, a borongós idő miatt kicsit módosítottunk az útvonalon. Szombat reggel 28 fővel indultunk el. Nagyon szép környezet tárult elénk. A tavaszi, szép zöld táj látképe megnyugtatóan hatott mindannyiunkra.

A jelenlévők között több olyan család is volt, akik más, hosszabb programokon nem tudnak részt venni, ez a kirándulás viszont beleilleszkedett a heti teendőik közé. Jó volt beszélgetni a már ismert családokkal, és ismerkedni azokkal is, akikkel még nem találkoztunk. Az dombra felérve letelepedtünk, és mindenki kipakolta az uzsonnáját. Közös imádsággal kezdtük meg a falatozást, aztán a gyerekek vidáman játszottak, amíg a felnőttek beszélgettek.

Igazi kikapcsolódást jelentett ez a pár óra, és közben megállapítottuk a többi szülővel, hogy nem mindig a nagy, tömeges rendezvények és távoli helyek a legjobbak. Olykor jó érzés kicsit együtt lenni egy ilyen közeli, mégis szép helyen is.

A többiek is úgy vélekedtek, hogy ezt még megismételjük máskor is.

A program a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

Szilágyiné Tóth Gabriella

résztvevő, a KMNE alelnöke