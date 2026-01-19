Gyorsan növekedik a rókapopuláció Ukrajnában

Ukrajnában az elmúlt években növekedett a rókák állománya, amely egyes becslések szerint meghaladja a 200 ezer egyedet – számolt be a mukachevo.net hírportál. A szakemberek szerint a jelenség több régióban is új kihívásokat vet fel.

A megnövekedett rókapopuláció egyes térségekben hatással van a vidéki gazdaságokra: előfordulnak baromfit érintő károk, valamint ritkán háziállatokkal kapcsolatos incidensek is. Emellett a rókák a veszettség egyik hordozói, ezért jelenlétük állategészségügyi szempontból is figyelmet igényel.

Ugyanakkor a szakértők arra is rámutatnak, hogy a rókák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémákban, például a rágcsálók állományának szabályozásában. A populáció növekedésének okai között szerepelhet az élőhelyek átalakulása, a vadgazdálkodási gyakorlatok változása, valamint a természetes ellenségek számának csökkenése.

A helyzet kezelése többféle megközelítést igényelhet, beleértve az állategészségügyi megelőző intézkedéseket, a veszettség elleni vakcinázási programokat, valamint a gazdálkodók számára nyújtott védelmi megoldásokat. A rókaállomány szabályozásának módjáról jelenleg szakmai és társadalmi párbeszéd zajlik, amelynek célja az ökológiai egyensúly és az emberi biztonság egyidejű figyelembevétele.

Kárpátalja.ma