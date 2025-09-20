Mit tehetünk ősszel gyümölcsfáink védelméért?

Eljött az ideje, hogy gyérítsük azokat a gombaképleteket, melyek akár a gyümölcs tárolásakor, akár jövőre a kertben gondot okozhatnak. A fákat augusztustól már a télre is fel kell készítenünk: a jó kondíció a fagytűrés és a bő termés előfeltétele – írja a Mezőhír.hu.

Gombák elleni védelem lombon és gyümölcsön

Közvetlenül a szüret után érdemes elvégezni a kénes vagy olajos-kénes lomblemosást a szőlőskertekben. Ezzel már a következő évi termést védjük és akár az első 2026-os védekezésnek is tekinthetjük. Ahol felszaporodott a gomba, és a tünetek még most is megfigyelhetők a leveleken, a vesszőkön, ott érdemes a készítmény nyári dózisával permetezni. Az olaj és a kén házi kombinációjával is el lehet végezni a lomblemosást.

A tárolásra szánt gyümölcsök felületén is bevihetjük azokat a gombákat, melyek rothadási folyamatokat indíthatnak el. Több hatóanyag (pl. a boszkalid, a piraklostrobin, a fludioxonil és a ciprodinil) is felhasználható a védekezésre a szüret előtt. Az Aureobasidium pullulans antagonista gombát tartalmazó gombaölő is alkalmazható.

Jó kondi a fagytűrésért és a termőrügyekért

Az őszi tápanyagpótlás jelentős szerepet játszik a téli/tavaszi fagytűrőképesség és a jövő évi termést biztosító termőrügyek kialakításában. Augusztustól érdemes 3-4 alkalommal emelt káliumtartalmú, mikroelemekkel kiegészített lombtrágyát alkalmazni, de a megfelelő fejlődésben a nitrogén, a bór és a cink szerepe is jelentős. A tápanyagutánpótlás mellett a megfelelő növényvédelemre is figyelmet kell fordítani, hogy megakadályozzuk az idő előtti lombhullást. Azért is megfontolandó javaslat, mert a házikertekben csak a jó kondíció megteremtésével tudjuk kialakítani a rügyek, virágok fagytűrőképességét.

Forrás: Mezőhír.hu