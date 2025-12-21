Harkiv megyei gyermekeknek adott jótékonysági koncertet a Tulipán Tanoda

2025. december 18-án Jevcsák Judit, a Tisza ETT szervezet igazgatóhelyettesének meghívására harkivi gyermekeknek adtak jótékonysági koncertet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói és növendékei. A rendezvénynek a Helikon Hotel biztosította a helyszínt.

A tanoda oktatói és növendékei furulyán, harmonikán és hegedűn adtak elő zenei műveket, Trescsula Árpád, Telek Margaréta és Csetneki Ferenc oktatók vezetésével. Többek között galgamenti népdalcsokrot, somogyi népdalokat és karácsonyi dallamokat is hallhattunk előadásukban. Trescsula Mária néptáncoktató növendékei rábaközi és nyírségi táncokat adtak elő. A programot egy vidám táncház zárta, melyet Trescsula Mária vezetett.

A Tulipán Tanoda nagyon örül annak, hogy egy kis meghittséget és örömöt tudott csempészni az adventi időszakban a Kupjanszkból érkezett gyermekek szívébe, akik közvetlen közelről élik meg a háború borzalmait.

A rendezvény a Tisza ETT szervezésében valósult meg, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola