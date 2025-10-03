Harminc százévesnél idősebb ember él Kárpátalján

Kárpátalján jelenleg harminc olyan idős ember él, akik betöltötték a századik életévüket. A legidősebb közülük 107 esztendős.

A régió legidősebb lakója, Ilja bácsi a Munkácsi járásban található Kölcsényben (Kolcsino) él. Nemcsak korával, hanem művészi tevékenységével is ismert: a naiv festészet képviselőjeként messze földön hírt szerzett magának.

A szépkorúak sorában találjuk Szlivka Hannát is, aki a munkácsi járásbeli Nagymogyoróson (Kopinyivci) él, és a közelmúltban ünnepelte 104. születésnapját. Ugyancsak a legidősebb kárpátaljaiak között van Fecska Hanna Ilosváról, aki 103 éves.

A statisztikák szerint 2025 októberében a százévesnél idősebb kárpátaljaiak között 8 férfi és 22 nő található. Az év végéig további hét idős lakos éri majd el a századik születésnapját.

A hosszú élet titka minden bizonnyal sok tényezőből áll össze: a családi összetartás, a hagyományos életmód, a természet közelsége és a hit mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Kárpátalján ilyen sokan éljenek meg példátlanul magas kort.

A mukachevo.net internetes hírportál.

Kárpátlja.ma