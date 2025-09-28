Ukrán színésznő is szerepel az HBO új Harry Potter-sorozatában

A Londonban élő Szvitlana Karabut is szerepet kapott az HBO Max projektjében, a J.K. Rowling nagysikerű Harry Potter-könyvei alapján készülő filmsorozatban – írja az Ukrajinszki Novini hírportál.

A modellként is ismert színésznő Septima Vector, a varázslóiskola számmisztika tanárának szerepét kapta. A könyvekben többször feltűnő karakter Hermione Granger kedvenc oktatója.

A hírportál külön kitér a színésznő nemzetiségének kérdésére. A Redanian Intelligence oldal ugyanis brit-ukrán előadóművészként hivatkozik Karabutra, saját Instagram-profilján azonban egyértelműen ukrán színészként mutatkozik be.

Szvitlana Karabut korábban a 007 Nincs idő meghalni és a Solo: Egy Star Wars-történet című filmekben is feltűnt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajinszki Novini

Nyitókép: Instagram/svetakarbut