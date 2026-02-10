Házaspáros télűző

Vigyünk tavaszt a házasságba címmel szervezett programot a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség házaspárok részére február 9-én. A Házasság hete keretében megrendezett program célja a házasság előtérbe helyezése, a házasság megünneplése és a házastársak kapcsolatának megújulása, újrafogalmazása. Farsang lévén a tél elűzésére és a tavasz köszöntésére készül a szívünk és a lelkünk. Arra vágyunk, hogy a házasságban is megtörténjen a megújulás, a jégolvadás és a virágzás.

A Pásztor Ferenc Házban megrendezett eseményen egy rövid ima és köszöntő után bemelegítésképpen egy kis játék vette kezdetét. Minden résztvevő kapott egy kérdést vagy egy feladatot, mely még a sok éves házaspárok számára sem volt feltétlenül egyszerű. Például el kellett táncolni, hogy mennyire szereted a párodat, vagy egy olyan mondatot kellett mondani neki, amin meglepődött. Volt, akinek bókolnia kellett, és volt, akinek énekelnie. Az sem bizonyult egyszerű feladatnak, hogy becsukott szemmel kellett felsorolni, hogy aznap este milyen ruhát visel a felesége.

A sok nevetés jót tett mindenkinek. Jöhetett az előadás. Jakab Sándor és Eleonóra voltak a meghívott vendégek, akik meséltek a házasságukról, kezdve az ismerkedéstől egészen a 40. évfordulóig, melyet idén ünnepelnek. Lelkesen meséltek az udvarlás időszakáról, amelyről megtudhattuk, hogy nem tartott sokáig, csupán néhány hónapig. Majd az istenkeresés folyamatáról beszélt Sándor bácsi, aki eleinte nem élt vallásos életet. Évek során rátalált az Úrra, aki most központi helyet foglal el az életükben. Szó esett az idős szülők gondozásáról, a gyerekek felneveléséről, a nehéz 90-es évekről. Minden mondatukból, kitűnt, hogy a gondok ellenére mindenekfelett bíztak a Gondviselésben, és az Ő kezébe helyezték sorsukat.

Előadásuk egyszerre volt megható és szórakoztató, hiszen a humor közel áll mindkettőjükhöz. Példamutató volt mindenki számára, hogy mennyire tisztelik és szeretik egymást, alázattal és megértéssel fordultak egymáshoz.

Az előadásból beszélgetés lett, mivel többen is megfogalmazták kérdéseiket az előadókhoz.

A program második felében finom vacsora várta a résztvevőket, mely során tovább folytatódott a beszélgetés és a házasság megünneplése.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma