–20 °C is lehet hétvégén Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ jelentése szerint erős sarkvidéki hideg várható a következő napokban Kárpátalján.

A hideghullám már szombat éjszaka jelentős lehűlést hoz. A legkeményebb időjárási körülmények a hegyvidéki területeken várhatók.

Míg Ungváron –9 és –11 fok közötti minimumokra számítanak, addig Ökörmezőn, Szolyván és Ilosván a hőmérséklet elérheti a kritikus –20 fokot is.

A rendkívül alacsony hőmérséklet mellett a közlekedőknek erős jegesedéssel is számolniuk kell az utakon és a hágókon. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, vezessenek lassan, és tartsanak nagyobb követési távolságot.

Kárpátalja.ma