Hideghullám érkezik Kárpátaljára: -16 °C-ig süllyed a hőmérséklet

A Balkán-félszigetről érkező aktív ciklon mozgása és az arktikus légtömegek inváziója miatt január 8-a és 11-e között rosszabbodnak az időjárási körülmények Kárpátalján.

A meteorológusok szerint a következő napokban a levegő hőmérséklete éjszaka 6–10 fokkal, míg napközben 3–6 fokkal csökken.

Január 9-én napközben -5 és -10 °C közötti hőmérséklet, míg éjszaka -8 és -13 °C közötti lehűlés várható.

Január 10-én és 11-én a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -13 °C között alakul, a hegyvidéki területeken -16 °C várható. Ezekben a napokban a legmagasabb nappali hőmérséklet is csak -5 és -10 °C között lesz.

A jelentős lehűlés mellett gyenge havazás is előfordulhat, továbbá 15–20 m/s-os széllökésekre lehet számítani.

A járművezetőket és a gyalogosokat arra kérik, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és tartsák be az alapvető biztonsági szabályokat.

Kárpátalja.ma