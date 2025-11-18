Havazott a Kárpátokban

A Kárpátokban ismét téliesre fordult az időjárás: éjszaka jelentős mennyiségű hó hullott a hegység több pontján. A havazás érintette Bukovelt és más síparadicsomokat a szomszédos Ivano-Frankivszk megyében, de Lemberg megyében is fehérbe borult több település.

A Pip Ivan-hegycsúcson jelenleg is téliesek a körülmények. A hegyimentők jelentése szerint felhős az ég, enyhe hóesés tapasztalható, a dél–délnyugati szél 6 m/s sebességgel fúj, a hőmérséklet pedig –2 °C körül alakul.

Az Uzsoki-hágót is hóréteg borítja. Erről képeket is osztottak meg a közösségi médiában.

A festői látvány ellenére az útviszonyok nehezek. A járművezetőket óvatosságra intik, különösen az emelkedőkön és a lejtőkön.

Kárpátalja.ma