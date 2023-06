Hogyan irthatom ki a parlagfüvet a kertemben?

Tudtad, hogy a parlagfű magja 30–40 évig is csíraképes marad? Ezért is annyira fontos a kitartó védekezés. De vajon mit tehetünk magánszemélyként az erősen allergén gyomnövény ellen? Mutatjuk a szakértők tanácsait.

Európában mintegy 33 millió ember küzd parlagfű-allergiával, és az érintettek száma néhány év alatt várhatóan megduplázódik majd.

Bár a növény – július közepétől vagy augusztus elejétől október elejéig-közepéig tartó – pollenszórási szezonjának kezdetéig még van legalább másfél hónap, a védekezést ajánlott minél előbb megkezdeni.

De vajon mit tehetsz magánszemélyként a parlagfű ellen? Ezzel a kérdéssel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is megkeresték a napokban a levélírók.

Folyamatos védekezés szükséges

A Nébih véleménye szerint a legfontosabb feladat, hogy megakadályozzuk a parlagfű virágzását, valamint azt, hogy a növény magot érleljen. Az erősen allergén gyomnövény magja ugyanis akár 30-40 évig is csíraképes marad – ezért is annyira fontos a folyamatos, hatékony és kitartó védekezés. Egyedüli, teljeskörű és végleges eredményre vezető módszer azonban sajnos nincs, ezért a szakértők szerint minden lehetséges eszközt be kell vetni a parlagfű ellen.

Ezeket ajánlják a szakemberek



A szakemberek szerint az alábbi módszerek jellemzően igen hatékonynak bizonyulnak a parlagfű megfékezésére:

kézi gyomlálás és kapálás – ez csak a virágzás előtti időben javasolt;

kaszálás és a legeltetés – környezet- és költségkímélő védekezési módok, amelyekkel késleltethető az újravirágzás;

gyomirtó szer használata – fontos a megfelelő szer kiválasztása.



„A parlagfű elleni védekezést a virágzás előtt kell megkezdeni, amikor a pollenszórás még nem kezdődött meg. A mentesítést azonban a virágzás alatt is folyamatosan és rendszeresen kell végezni, annak érdekében, hogy ne jelenjenek meg újabb virágzó tövek” – figyelmeztetett a Nébih.

