Hogyan lehet pazarlásmentes a húsvét?

Hamarosan itt a húsvét, ezért mutatunk neked néhány olyan tippet, amit az ünnepi készülődés során is alkalmazhatsz, ha szeretnéd elkerülni az ételpazarlást.

Valószínűleg már te is lázasan készülődsz a húsvétra, tervezgeted az ünnepi menüt és a vendégváró falatokat. Ilyenkor azonban könnyen túlvállalja magát az ember – ennek pedig általában nemcsak alapos kimerülés, hanem sok, többnyire kidobásra ítélt ételmaradék is az eredménye. Az ételpazarlás azonban még az ünnepi időszakban is megelőzhető, csupán a szakértők néhány tanácsát kell megfogadnod hozzá.

„Egyszerűbb menüvel kevesebb a pazarlás”

Az alábbi infografikát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék Nélkül programjának Facebook-oldalán osztották meg. A képen több hasznos tanácsot és viszonylag könnyen betartható tippet olvashatsz.

A tudatos tervezés a kulcs

Az ünnepi menü megtervezése előtt mindenképpen nézz körül a kamrában és a fagyasztóban, az ott fellelhető alapanyagok ugyanis jó kiindulópontot jelenthetnek. Törekedj az egyszerű, kevesebb hozzávalót igénylő menüt összeállítására – ezzel magadat és a pénztárcádat is megkíméled.

Gyakran nehéz előre megmondani, hogy mennyi locsoló érkezik majd hétfőn. Ezért a legjobb, ha tartós, jól tárolható vendégváró falatokkal – például pogácsával, sajtos tallérral vagy linzerrel – készülsz. Ha pedig nagy családi ebédet tervezel, érdemes előre megbeszélni és szétosztani egymás között, hogy ki mit hoz, és a maradékot is ugyanebben a szemléletben csomagold majd el a vendégeknek.

A maradékok új élete

A megmaradt főtt sonka több napig is eláll a hűtőszekrényben, így bátran használd fel az ünnepek elmúltával új ételek készítéséhez. Lehet belőle például szendvicskrém vagy sonkás tészta, esetleg gazdagíthatod vele a krémleveseket és a rakott ételeket. Az édes, húsvéti kalácsból készülhet kalácsfelfújt vagy máglyarakás, a megmaradt csokinyuszik pedig forró csokiként, brownie-ként vagy csokis kekszként kaphatnak új életet.

Mi legyen a festett tojásokkal?



A megmaradt húsvéti tojásból is számtalan fogást készíthetsz, például tojáskrémet reggelire, illetve Stefánia-szeletet, tojásos salátát és rakott krumplit ebédre – olvasható a Nébih cikkében. „A festett, főtt tojás hűtőben egy hétig eltartható, az így tárolt tojást nyugodtan el is lehet fogyasztani. Mindez azonban csak akkor igaz, ha a tojás legfeljebb 2 órán keresztül volt szobahőmérsékleten” – ezt pedig már a Rizikometer írja Facebook-posztjában.

Ha nem hűtötted megfelelően a festett tojást, ne edd meg – így már csak húsvéti locsolóajándéknak vagy asztali dísznek jó. Fontos továbbá, hogy a tojások beszínezéséhez kizárólag a boltokban beszerezhető, élelmiszerszínezéket tartalmazó tojásfestéket vagy természetes színezőanyagot – például vörös- vagy lilahagyma héjat – használj, ha az ünnep alatt szeretnéd megenni a főtt tojásokat. Textilfesték és más célra készült festék használata tilos és veszélyes!

Forrás: hazipatika.com