Hogyan vonjuk be a fiatalokat az önkéntességbe?

2023 novemberében megjelent Szervezz Ömivel! címmel egy új online segédlet, ami fiatal önkénteskoordinátorok számára nyújt gyakorlati útmutatást az önkéntesekkel való munkához. A kézikönyv kiváló segítség olyan szervezetek vagy egyének számára, akik környezetükben civil tevékenységükhöz önkénteseket hívnak segítőnek, vagy önkéntesekkel dolgoznak együtt. A bevont fiatalok kezdeményezésére a projekt kabalaállataként kiszemelt Ömi figura lett a kézikönyv főszereplője, az ő és barátai történetén keresztül mutatják be, hogyan lehet megvalósítani egy helyi kezdeményezést önkéntesek segítségével. A segédlet második felében mélyebb szakmai anyagok találhatók, amelyek jó rálátást biztosítanak a menedzsment összes területére a toborzástól az elköszönésig, a motivációtól a mentorálásig. A fiktív történet célja, hogy az olvasók könnyen bevonódjanak, míg a szakmai tartalom széleskörű információval és magabiztossággal látja el a leendő vagy már tevékenykedő önkénteskoordinátorokat.

A kiadványt három civil szervezet, a magyarországi Talentum Alapítvány, a szerbiai Caritas és a szlovákiai, nagykaposi Luminosus, n.o. munkatársai és önkéntesei hozták létre azzal a céllal, hogy erősítsék a fiatalok társadalmi bevonódását. A 2021-2-HU01-KA210-YOU-000049546 azonosítójú, Európai Unió által támogatott projekt három Erasmus+ prioritást (inklúzió, fenntarthatóság, digitalizáció) állított középpontba.Régiónkból Soltész Luca, Lépes Szimona, Balla Bíborka, Luczo Emma, Pcsolinszky Chiara és Bálint Boglárka Dóra vett részt a projektben.A partnerek több hónapon át tartó szakmai munkája és előkészítése keretében a résztvevők megismerték egymás országainak jógyakorlatait. Mindegyik partner valamely tématerületért volt kiemelten felelős, de valamennyi aktivitásban közösen vettek részt. A jógyakorlatokat három találkozó keretében személyesen is feltérképezték, a projekt munkatársai és önkéntesei a 21 hónapos időtartam alatt ellátogattak Szabadkára, Nagykaposra és Szegedre is a helyi tapasztalatokért. Ezeket feldolgozva állították össze a gyakorlati készségeket támogató kézikönyvet.

A kézikönyv létrehozása mellett 2023 szeptemberében egy gyakorlatorientált workshop is megrendezésre került, ahol a három ország fiataljai utaztak Szegedre, hogy korszerű, szakszerű és az igényeikre szabott segítséget kapjanak az önkéntesmenedzsmenthez.A projekt eredményeként 2023 szeptemberében megszületett kézikönyv letölthető innen: www.talentumonkentes.hu/hirek/szervezz-omivel.

A résztvevők szeretnék, ha minél szélesebb körben ismertté válna a kiadvány, ezért Ömit ennek népszerűsítésére is bevetették: a kabalaállat saját Instagram oldalán, az @omikalandjai-n osztja meg tippjeit az önkéntesek koordinálásáról. A szerzők rendkívül hálásak a visszajelzésért. Ha belelapozott vagy elolvasta a kiadványt, értékelheti azt az alábbi hivatkozáson.