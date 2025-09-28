Az AI segített azonosítani az ukrajnai zsidómészárlás elkövetőjét

A mesterséges intelligencia (AI) azonosította, hogy ki az a férfi, aki Az utolsó vinnicjai zsidó címen elhíresült második világháborús képen épp gyilkosságra készül a holokauszt egyik áldozatával szemben – írja a hirado.hu az El Debate című portálra hivatkozva.

Eddig nem lehetett tudni, hogy az ukrajnai holokauszt szimbólumává vált fotón ki az a német katona, aki a pisztolyt szegezi az áldozat fejéhez. Most azonban a mesterséges intelligencia, valamint több történész fáradságos munkájának köszönhetően sikerült kideríteni, hogy a fényképen August Häfner, az SS egykori tagja látható, aki aktívan részt vett a zsidók elleni tömeggyilkosságokban a nácik szovjetunióbeli inváziója alatt.

Így sikerült azonosítani 84 év után a fegyverest

Az egyik történész Thomas Walther mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő eszközöket használt, hogy összehasonlítsa a képet más fotóarchívumokban található felvételekkel.

Walther kutatását az alapozta meg, hogy egy másik történész, Jürgen Matthäus, az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma (USHMM) kutatási osztályának igazgatója pontosította egy tanulmányban a fénykép keltezését és helyszínét. Matthäus volt az, aki a keleti fronton harcoló német katonák naplóit átvizsgálva kiderítette, hogy a fotó valójában nem Vinnicjában, hanem az attól némi távolságra lévő Berdicsiv községben készült 1941. július 28-án.

Erre épült Thomas Walther kutatása, aki a kissé elmosódott fényképen látható fegyveres arcát a katonai archívumok, az SS-nyilvántartások és a genealógiai adatbázisok több ezer képével vetette össze a mesterséges intelligencia segítségével, és így sikerült arra a következtetésre jutnia, hogy alighanem August Häfner látható a felvételen. Az egyezést később Häfner egyik leszármazottja is megerősítette.

A fotó az Eichmann-perben került nyilvánsosság elé

A felvételen látható gyilkosságok elkövetőjének azonosítása újabb bizonyítékot jelent arra is, hogy az SS középső szintjein szolgáló katonák is közvetlen elkövetői voltak a holokausztnak. August Häfner ekkortájt, 1941 augusztusában főhadnagyként szolgált, és más mészárlásokban is felelőssége volt.

A fényképet először 1961-ben hozták nyilvánosságra, amikor az Adolf Eichmann emberiség elleni bűncselekményei miatt Jeruzsálemben folyó perben bizonyítékként használták.

Feljegyzések szerint a fotót Al Moss, egy holokauszt-túlélő őrizte meg, akinek 1945-ben Münchenben került birtokába a kép.

1941 júliusa és szeptembere között több mint 28 000 zsidót végeztek ki Vinnicjában és környékén a nácik. A fotót 1961 óta többször is felhasználták a náci halálosztagok kelet-európai brutalitásának illusztrálására.

Forrás: hirado.hu