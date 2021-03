Sorozat készült Hunyadi Jánosról

Hunyadi János teljes életművét feldolgozó animációs sorozatot készített az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány. A hét epizódból álló alkotás az alapítvány YouTube-csatornáján tekinthető meg.

A Hunyadi-sorozat célja a fiatalok megszólítása, az ismeretterjesztés és a nemzeti öntudat erősítése. Egy-egy epizódja csupán 4-5 perces, így mindenki számára könnyen és gyorsan fogyasztható, ugyanakkor ezalatt sok érdekesség, információ jut el a közönséghez.

Hunyadival kapcsolatban leginkább nagy győzelmeivel, csatáival szoktak foglalkozni, ez a sorozat azonban átfogó képet kíván adni Hunyadi János egész életéről. Származásáról, arról miként vált zseniális hadvezérré, politikájáról, hadjáratairól és megítéléséről.

Az animációs sorozat célközönsége elsősorban a Kárpát-medencei magyar fiatalság. Ugyanakkor a román, szerb, szlovák és angol felirattal is megtekinthető. Hunyadi János nem csak Magyarország, hanem Európa hőse is, az idegen nyelvű feliratoknak köszönhetően más nemzetek is globális képet kaphatnak a törökverő hadvezérről.

Az Autentika Művészeti Műhely munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár írta. A sorozat megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szerencsejáték Zrt. és Zalaegerszeg MJV önkormányzata támogatta.

A Papolczy Balázs által alapított Autentika Művészeti Műhely 2020-ban kezdte meg munkáját, Trianon századik évfordulóján jelent meg a Trianon 10 oka c. animációs sorozatuk, és a Trianon100 kvízapplikációjuk.

A jövőben is olyan kulturális tartalmakat kívánnak készíteni, amelyek könnyen

elérhetőek bárki számára az online térben, és a magyar szellemi fejlődést szolgálják. Projektjeikről a közösségi média legtöbb felületén – Youtube, Facebook, Instagram – tájékozódhatnak.

Forrás: Autentika Művészeti Műhely Alapítvány