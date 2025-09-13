Hogyan használjuk helyesen a hűtő alsó fiókját?
Ahhoz, hogy a zöldségek, a gyümölcsök és a többi élelmiszer minél tovább egészséges és friss maradjon, mindent a megfelelő helyen kell tárolni. Ehhez azonban jó tudni azt is, hogy a hűtőszekrény fiókja mire való.
Legtöbben a fiókot gyümölcsök és zöldségek tárolására használják a hűtőben. Ez bizonyos esetekben helyes is, fontos azonban, hogy azok hogyan kerülnek bele, ott ugyanis magas a páratartalom, amit nem minden élelmiszer visel jól – írja az nlc.
Ami valóban a hűtő fiókjába való
- Saláta, spenót;
- friss fűszernövények;
- sárgarépa, uborka, paprika;
- tojás;
- zárt dobozban hús.
Így használd helyesen a fiókot
- Ne töltsd túl: maximum félig legyen tele, hogy a levegő szabadon áramolhasson, ez segít az optimális klíma fenntartásában.
- Ha a páratartalom állítható, használd így: magas páratartalom a salátáknak, leveleknek és zöldségeknek; alacsonyabb páratartalom a gyümölcsöknek.
- Rendszeresen tisztítsd: készíts langyos vizes ecetes oldatot és mosd át vele, hogy megszabadulj a szagoktól, penésztől.
Fontos szabály még a hűtőben tároláshoz, hogy
- a különböző élelmiszercsoportokat egymástól elkülönítve tedd a megfelelő helyre;
- a nyers és mosatlan élelmiszerek, illetve a tisztítatlan zöldségfélék ne kerüljenek a készételek fölé vagy mellé;
- a nyers húst és a tojásokat az összes többi élelmiszertől elkülönítve, becsomagolva vagy bedobozolva tárold;
- csomagolatlan élelmiszert soha ne tegyél közvetlenül a hűtőszekrény polcaira;
- a hűtő hőmérséklete 0 és 5 fok közé legyen beállítva, a fagyasztóé pedig (ha állítható) legalább mínusz 18 fokra;
- ha teljesen megtelt a hűtőszekrény, akkor ne felejtsd feljebb kapcsolni a teljesítményét, hogy a hőmérséklet a hűtőtér minden pontján egyenletes legyen;
- a hűtőszekrényt mindig tartsd tisztán, a lejárt élelmiszereket pedig dobd ki!
- A hűtő felső polcán elsősorban maradékokat, készételeket helyezz el! A középső polc a sajtoké, felvágottaké, míg az alsó polcon, vagy a fiókban tárolhatod a nyers húsokat, halakat, tojásokat – természetesen mindig fedett dobozban vagy becsomagolva.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)