Hogyan használjuk helyesen a hűtő alsó fiókját?

Ahhoz, hogy a zöldségek, a gyümölcsök és a többi élelmiszer minél tovább egészséges és friss maradjon, mindent a megfelelő helyen kell tárolni. Ehhez azonban jó tudni azt is, hogy a hűtőszekrény fiókja mire való.

Legtöbben a fiókot gyümölcsök és zöldségek tárolására használják a hűtőben. Ez bizonyos esetekben helyes is, fontos azonban, hogy azok hogyan kerülnek bele, ott ugyanis magas a páratartalom, amit nem minden élelmiszer visel jól – írja az nlc.

Ami valóban a hűtő fiókjába való

Saláta, spenót;

friss fűszernövények;

sárgarépa, uborka, paprika;

tojás;

zárt dobozban hús.

Így használd helyesen a fiókot

Ne töltsd túl: maximum félig legyen tele, hogy a levegő szabadon áramolhasson, ez segít az optimális klíma fenntartásában.

Ha a páratartalom állítható, használd így: magas páratartalom a salátáknak, leveleknek és zöldségeknek; alacsonyabb páratartalom a gyümölcsöknek.

Rendszeresen tisztítsd: készíts langyos vizes ecetes oldatot és mosd át vele, hogy megszabadulj a szagoktól, penésztől.

Fontos szabály még a hűtőben tároláshoz, hogy

a különböző élelmiszercsoportokat egymástól elkülönítve tedd a megfelelő helyre;

a nyers és mosatlan élelmiszerek, illetve a tisztítatlan zöldségfélék ne kerüljenek a készételek fölé vagy mellé;

a nyers húst és a tojásokat az összes többi élelmiszertől elkülönítve, becsomagolva vagy bedobozolva tárold;

csomagolatlan élelmiszert soha ne tegyél közvetlenül a hűtőszekrény polcaira;

a hűtő hőmérséklete 0 és 5 fok közé legyen beállítva, a fagyasztóé pedig (ha állítható) legalább mínusz 18 fokra;

ha teljesen megtelt a hűtőszekrény, akkor ne felejtsd feljebb kapcsolni a teljesítményét, hogy a hőmérséklet a hűtőtér minden pontján egyenletes legyen;

a hűtőszekrényt mindig tartsd tisztán, a lejárt élelmiszereket pedig dobd ki!

A hűtő felső polcán elsősorban maradékokat, készételeket helyezz el! A középső polc a sajtoké, felvágottaké, míg az alsó polcon, vagy a fiókban tárolhatod a nyers húsokat, halakat, tojásokat – természetesen mindig fedett dobozban vagy becsomagolva.

