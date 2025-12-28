Így előzd meg a téli baleseteket a ház körül

A téli hónapok alatt megnő a ház körüli balesetek kockázata, ám ha előre felkészülünk a veszélyekre, kisebb lesz az esélye a sérülésnek.

Csúszás a bejáratnál, leesés a tetőről, áramütés az elektromos takaró miatt – ezek a balesetek nemcsak kellemetlenséget jelenthetnek, hanem komoly kockázattal is járhatnak. Az alábbiakban a Mayo Clinic segítségével olyan egyszerű, de hatékony lépéseket mutatunk be, amelyekkel baleset nélkül át tudjuk vészelni a telet.

Jégtelenítsd a bejáratokat!

A ház körül leggyakrabban előforduló téli balesetek közé tartoznak az elcsúszások, botlások a jégen, a havon, jeges lépcsőkön, illetve a bejáratoknál. Télen különösen fontos, hogy odafigyeljünk a járdára, lépcsőkre, kocsibeállóra: ha letakarítod a havat, só–homok keveréket hintesz a veszélyesebb helyekre, és jó, csúszásmentes cipőt viselsz, jelentősen csökkentheted az elesés kockázatát.

Világítsd ki az otthonod!

A korai sötétedés miatt beltéren is nő a balesetveszély: a rosszul látható lépcsők, vagy egy kevés víz a padlón könnyedén eleséshez vezethetnek. Gondoskodj tehát megfelelő világításról!

Ellenőriztesd a fűtési rendszert!

Télen a fűtés korántsem csak kényelem: egészségügyi szempontból is fontos. A fűtőberendezések, elektromos takarók, hordozható radiátorok helytelen használata ugyanakkor áramütést, égési sérülést, sőt tüzet is okozhat. Évente ellenőriztesd tehát a fűtési rendszert, a kéményt, illetve ha van, a kandallót! Hordozható fűtőtesteket soha ne dugj be hosszabbítóba, ne takard el paplannal, ruhával, és mindig legyen legalább 1 méter távolság a gyúlékony tárgyaktól (függöny, ágynemű, bútor). Elektromos takarót csak a gyártó utasításai szerint használj!

Óvatosan a házkörüli teendőkkel!

A házkörüli munkák — hóeltakarítás, eresztisztítás, jégkaparás — komoly kockázatot jelentenek. Ha nehezen megközelíthető a tisztítandó terület, kérj segítséget! Használj stabil, nem csúszó létrát!

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)