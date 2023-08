Így lesz tökéletes a főtt kukorica

Akárcsak a görögdinnye, a főtt kukorica is a nyár egyik kulcsszereplője, amelynek szezonját már alig vártuk. Ne csüggedj azonban akkor se, ha most valami miatt nem tudsz elmenni strandolni vagy nyaralni: az ízletes csöveket otthon is percek alatt elkészítheted!

A főtt kukorica a tévhittel ellentétben nem attól lesz zsenge és ízletes, hogy a csövekkel együtt megfőzöd a burokleveleket is. Sokkal több múlik a jó választáson és a főzési időn. Tilos például túl sokáig főzni a kukoricát, mert akkor csak megkeményednek a szemek. Forró vízben már 5-8 perc alatt is puhára főnek a csövek, mikrohullámú sütőben viszont akár 1-2 perc alatt is elkészítheted őket – olvasható a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) egyik Facebook-posztjában.

„A megfőtt csőről egy éles késsel akár le is vághatjuk a szemeket, feldobhatunk vele egy zöldsalátát, de a zöldségleveseknek is jól áll a kukorica”

– írták.

A tökéletes főtt kukorica elkészítése egyébként már a vásárlásnál elkezdődik, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy milyen csöveket választasz a piacon/boltban. Ahogy a Sokszínű Vidék egy korábbi cikkéből is kiderül, a vajszínű és egészséges szemeket felsorakoztató, nem megszáradt bajuszú kukoricacsövek a legjobbak. A frissességet úgy is ellenőrizheted, hogy a körmödet belevájod az egyik kukoricaszembe: ha tejszerű nedv csordul ki a vágás helyén, akkor érdemes megvenni az adott kukoricacsövet.

A főzelékeken túl is van élet

Az MDOSZ által nemrég indított, Főzz okosan az Okostányérral című edukációs sorozat harmadik részében a csöves kukorica mellett a zöldbab, a sárgarépa és a paraj (vagy más néven spenót) elkészítéséhez is adtak tippeket a szakértők. Felhívták a figyelmet például arra, hogy a zöldbabot és a paraj nem kizárólag főzelék formájában fogyaszthatod. A kovászos zöldbab például remek nyári savanyúság lehet a grillételek mellé, a zsenge spenótlevelek pedig mehetnek salátába, tésztaszószba vagy pesztóba.

Nyitókép: Getty Images

hazipatika.com