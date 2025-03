Így mulaszthatja el a csuklást gyorsan

Amilyen hirtelen támad, olyan bosszantó lehet a csuklás, amelytől a legtöbbször szeretnénk mihamarabb megszabadulni.

Csuklás többnyire akkor jelentkezik, ha valami irritálja a rekeszizom összehúzódásáért felelős idegeket, így a bolygóideget (nervus vagus) és a rekeszideget (nervus phrenicus). Az akut panaszok hátterében a többi között túlzottan gyors evés, habzsolás, fűszeres vagy nagyon hideg/meleg ételek fogyasztása, szénsavas üdítők, alkoholos italok egyaránt meghúzódhatnak, akárcsak a dohányzás – írja a Clevelandi Klinika összefoglalója. Az említett idegek stimulálása miatt a rekeszizom többször is görcsbe rándul a lélegzetvételek közötti szünetekben, ami miatt kevés levegőt szívunk be. Eközben a hangrés, azaz a hangszalagok közötti tér hirtelen bezárul, megakadályozva a további levegőbeáramlást. Ebből jön létre a jellegzetes „hik” hang.

A panasz általában nem tart tovább néhány percnél, aztán amilyen váratlanul jött, olyan sebtében el is múlik. Addig is azonban nagyon bosszantó lehet, különösen, ha éppen a rossz pillanatban fogja el az embert. Olykor tehát szeretnénk gyorsan megszüntetni a csuklást, amire azonban nincs betonbiztos módszer. A WebMD cikke ezzel együtt összefoglal néhány egyszerű praktikát, amelyek sokaknál beválnak.

Cukor

Vannak, akik szerint hagyni kell a nyelvünkön feloldódni, mások szerint inkább gyorsan le kell nyelni egy kis teáskanálnyi cukrot. Az elmélet szerint a cukor a garat és a nyelvcsap irritációja révén segít ellazítani a hangszálakat, egyszersmind meg is zavarja egy pillanatra a szervezetet, elvonva a figyelmet a csuklásról. Sőt, az édes íz a bolygóideget is stimulálhatja.

Gargalizálás

Egy pohár víz is elég hozzá. A módszer alapja itt is a garat stimulálása. Egyes beszámolók szerint a hideg víz hatékonyabb e téren, mint a langyos. Ezenkívül érdemes kipróbálni a gargalizáláson túl azt is, hogy apró kortyokban iszunk vizet, esetleg egy jégkockát szopogatunk el.

Papírzacskó

A tüdőben felszaporodó szén-dioxid szintén hasznos lehet a csuklások gyakoriságának mérséklésében. Ezt elérhetjük úgy, ha rövid ideig egy papírzacskóba lélegzünk. Tudományos feltételezések alapján a módszer segít ellazítani a rekeszizmot, csillapítva a görcsöket. Hasonlóképpen beválhatnak egyes légzési technikák is, különösen, ha a csuklás mögött stressz húzódik meg.

Citrom

Sokan esküsznek csuklás esetén a savanyú ízre is, noha ennek tudományos megalapozottsága kevésbé kiterjedt. Vélhetően hasonló módon enyhíti a panaszt a citrom nyalogatása is, mint a cukor és a gargalizálás: a garatot ingerelve.

Lassú légvétel

A légzési technikák segíthetnek. A lassú, kontrollált légzés például ellazíthatja a rekeszizmot. Mindehhez a következő receptet kövesse: vegyen levegőt lassan, közben számoljon el fejben négyig. Ezután fújja ki a levegőt újabb négy másodpercen át. Ismételje meg a gyakorlatot több alkalommal, amíg a csuklás el nem múlik.

Tartsd vissza a levegőt

Ahogy a zacskóba légzés, ez is a szén-dioxid feldúsulása révén hathat. Persze csak óvatosan! Ahogy erősödik a légszomja, hallgasson teste jelzésére, és vegyen levegőt.

