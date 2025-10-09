85 éve született John Lennon

John Lennon, a világhírű zenész Liverpoolban látta meg a napvilágot 1940. október 9-én John Winston Lennon néven. Szülei ugyan rendelkeztek némi zenei képzettséggel, de nem foglalkoztak vele komolyabban.

A mindössze ötéves Johnt és édesanyját elhagyta apja, Alfred, aki hajópincér volt. A nehéz körülmények közepette Lennon jórészt nagynénjénél nevelkedett. Hamar kiderült róla, hogy rövidlátó, így szemüveget volt kénytelen hordani. 18 éves korában nagy tragédia érte, egy szolgálaton kívüli részeg rendőr halálra gázolta édesanyját, és neki kellett azonosítania a holttestet. Nemsokára találkozott Paul McCartney-val, aki szintén fiatalon veszítette el édesanyját. Komoly barátság alakult ki kettejük között.

Nagynénje ugyan elérte, hogy iskolába járjon, de Lennon nem bírta a fegyelmet, állandóan lázadt a merev oktatási szabályok ellen. Mint sok akkori fiatalt, őt is az amerikai rock and roll, valamint Elvis Presley és Chuck Berry kezdték érdekelni. Az iskolában ismerte meg első feleségét, Cynthia Powelt, akivel 1962-ben össze is házasodott.

A világhírnévhez vezető út

Az 50-es évek végén megalapította első zenekarát, amelyet iskolájáról nevezett el. Csatlakozott hozzá Paul McCartney és George Harrison is, így felvették a The Silver Beetles nevet, amit később The Beatles-re rövidítettek. 1963-as feltűnésük szenzációnak számított a szigetországban, dalaik kedveltek lettek az Amerikai Egyesült Államokban, és az együttes hamarosan világszerte népszerű lett.

Első számaikat a rock and roll és más könnyűzenei irányzatok, egyes esetekben balladák jellemezték, de az évek során zeneszerzőkként és előadókként is egyre technikásabbá váltak. Dalaik védjegye a szöveg és az ének minősége volt. Először használtak komolyzenei megoldásokat, nagyzenekari hangszereket, vagy éppen egy egész nagyzenekart, továbbá nekik köszönhető a mai szintetizátor elődeinek és különféle elektronikus effekteknek a meghonosítása a modern zenében.

A The Beatles lett a popzene egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb zenekara, amely csak 2004 végéig világszerte több mint 1,3 milliárd lemezt adott el, többet, mint bármely más együttes. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison világsztárok lettek, a sajtó minden lépésüket figyelte.

Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus

John Lennon gyakran szabadon és néha meggondolatlanul fejezte ki magát. Egyik interjújában így nyilatkozott, ami később hatalmas botrányt váltott ki: „A kereszténység el fog tűnni. Megszűnik, megsemmisül. Erről még csak vitatkozni sem vagyok hajlandó. Igazam van, és be is fog igazolódni. Már most népszerűbbek vagyunk, mint Jézus.” Lennon kijelentése után az amerikai és egyes európai rádiók bojkottálták a Beatles dalait, a felháborodás pedig egyre csak nőt, így John Lennon kénytelen volt – igaz, bizonyos csúsztatásokkal – bocsánatot kérni. 1969-ben a Beatles feloszlott, tagjai önállósodtak, a tagok szólókarriert próbáltak megvalósítani, Lennon másodszor is megnősült, feleségül vette a japán Yoko Ono képzőművészt, zenészt és dalszerzőt, vegetáriánus lett és haláláig az is maradt.

1980. december 8-án Lennon egy közeli lemezstúdióba indult, hogy tovább dolgozzon legújabb dalán, amikor New York-i háza kapujában találkozott későbbi gyilkosával, Mark David Chapmannel, aki félszegen autogramot kért az ismert zenésztől, amit ő készséggel teljesített. Lennon feleségével együtt elhajtott a stúdióba, majd este 11 órakor értek vissza otthonukhoz. Chapman megvárta, míg Yoko Ono kiszáll a kocsiból, majd odament Lennonhoz, és öt golyót röpített belé. A rendőrség perceken belül kiért, de életét már nem tudták megmenteni.

John Lennon mindössze 40 évet élt.

