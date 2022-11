Jönnek az éjszakai mínuszok

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint a héten egyre hidegebbek lesznek az éjszakák.

November 15-én éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet nagy része napközben is megmaradhat. Helyenként több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A szitálás mellett néhol eső is előfordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 °C és +6 °C, a legmagasabb nappali hőmérséklet +9 °C körül alakul.

November 16-án erősen felhős, párás lesz az idő. Szórványosan lesz eső, a hegyvidéki területeken havas eső várható. Az északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 °C és +6 °C, a legmagasabb nappali hőmérséklet +9 °C körül alakul.

November 17-én eleinte csökken, majd nyugat felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A hegyvidéki területeken havazás várható. Lehűlés kezdődik: nappal +3 °C és +8 °C körül, éjszaka -1 °C körül alakul a hőmérséklet. A hegyvidéki területeken tartósan fagypont alatt marad majd a hőmérséklet.

November 18-án erősenfelhős, vagy borult lesz az ég. Többfelé megélénkül a délkeleti, majd az északkeleti szél. Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, délután is csak +2 °C és +7 °C várható. A hegyvidéki területeken akár -8 °C is előfordulhat.

