Jövő vasárnap kezdődik a téli időszámítás Ukrajnában

Október 25-én, vasárnap hajnalban Ukrajna áttér a téli időszámításra. Az órákat hajnali háromról két órára kell visszaállítani, így egy órával tovább alhatunk.

Ukrajnában évtizedek óta évente kétszer állítják át az órákat: március utolsó vasárnapján a nyári, október utolsó vasárnapján pedig a téli időszámításra térnek át.

Az óraátállítást az ukrán Miniszteri Kabinet 1996. május 13-án elfogadott, 509. számú rendelete szabályozza.

Az ukrán parlament 2024. július 16-án elfogadta az óraátállítás eltörléséről szóló törvényt, amely megszüntetné az évenkénti kétszeri óraátállítást. A jogszabály értelmében Ukrajna egész területén állandóan a kijevi időt (UTC+2) alkalmaznák.

A tervek szerint 2024 októberében állították volna vissza utoljára az órákat, 2025-től pedig megszűnt volna a nyári időszámításra való áttérés.

A törvény azonban mindeddig nem lépett hatályba, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem írta alá. Ennek következtében az országban továbbra is érvényben maradt az évenkénti kétszeri óraátállítás.

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