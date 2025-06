Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük

Ma apák napja van. Egy nap, amikor még inkább elismerjük az apai szeretet fontosságát és jelentőségét.

Húsz évvel ezelőtt az apákra elsősorban a család kenyérkeresőiként tekintettek, manapság azonban átalakulóban van az apák szerepe a családban. Léder László pszichológus szerint továbbra is él az az elvárás az édesapákkal szemben, hogy ők biztosítsák családjuk fő bevételi forrását, ezzel párhuzamosan viszont egy másik kívánalom is megfogalmazódott: a modern apukák legyenek minél többet családjukkal, gyermekeikkel.

Az apa szerepe

Manapság az apák gyakran már a várandósság ideje alatt is bekapcsolódnak a kicsik életébe. Ha pedig már ebben a korban kialakul a kötődésük a gyermekük felé, akkor az új jövevény érkezése után is szívesebben vehetnek majd részt a nevelésben. Ennek pedig pozitív hatása van a gyermekek fejlődésére nézve. Ha az édesapa már a baba életének korai szakaszától kezdve aktívan jelen van, akkor a gyermekek később kevésbé félnek az idegenektől, empatikusabbak lesznek, valamint szorosabb társas kapcsolatokat tudtak kialakítani – derült ki egy negyven éven át tartó kutatásból.

Közös játék

Idősebb korban is komoly hatással bírhat az apa-gyerek kapcsolat. A kergetőzés, birkózás segít a kicsiknek elsajátítani a szabálykövetést, az önkontrollt és azt a képességet, hogy olvassanak mások metakommunikációs jeleiből. A közösen töltött idő kapcsán azonban a minőség fontosabb a mennyiségnél, ugyanis a gyerekek megérzik, ha nem élveznek osztatlan figyelmet. Ezért amikor játékidő van, nem lehet közben e-mailezni vagy tévézni – apukának sem.

A legnépszerűbb apás programok

Amikor a gyermek kinövi a kergetőzést, akkor már bevonható a ház körüli teendőkbe, így a barkácsolás is lehet közös program. A kertészkedés és a sportprogramok is rendkívül népszerűek: biciklizés, túrázás, úszás, de még egy közös szurkolás – akár élőben, akár a tévé képernyője előtt – is erősítheti a kapcsolatot. A közös vásárlástól sem kell megijedni, sőt, a kamaszodó gyermekek számára apjuk építő jellegű kritikája sokat segíthet önbizalmuk fejlesztésében.

Nagyobb korban is támasz

Amikor a gyermek kamaszodik és feszegeti a határokat, akkor is jó, ha érzi maga mögött az apa által nyújtott biztonságot. A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint a kamaszok lázadásának elsődleges oka a szülőktől való függetlenedés vágya. A gyermekkortól felépített, kiegyensúlyozott apa-gyermek kapcsolat azonban segíthet átlendülni a pubertáskor nehézségein.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: 123rf