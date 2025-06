A kamillavirág 10 felhasználási módja

A kamilla az egyik legrégebbi ismert gyógynövény, amelyet már Kr. e. 1550-ben is termesztettek, legalábbis az ókori egyiptomi papiruszok szerint. A ma embere valamiért mégis a kertje sarkába ülteti, aztán nem tudja, mit kezdjen vele, amikor a növény elkezd terjeszkedni.

A kamilláról

A kamilla (orvosi székfű) nem igényel különösebb gondozást, folyamatos öntözést és trágyázást, mint más növények, ezért kiválóan alkalmas kezdő kertészek számára. Ez az illatos, fehér virágú gyógynövény romantikus hangulatot varázsol a kertbe, számos őshonos beporzónak ad otthont, és nagyon sokféleképpen felhasználható.

Az alábbiakban 10 remek ötletet fogunk megosztani e roppant hasznos gyógynövény felhasználására, amely a nyári hónapokban tengernyi virággal ajándékoz meg minket.

1. Kamillatea

Mivel ez a legismertebb és a legrégibb kamilla-felhasználási mód, mi is a gyógyteával kezdjük a sort. Bár sokan úgy vélik, hogy a kamillatea füvesasszonyoknak és vidéki mamáknak köszönhető, jobb, ha tudjuk, a kamillatea-fogyasztása évezredes múltra nyúlik vissza. Nem csak kellemes íze és roboráló hatása miatt, hanem az álmatlanság elűzése, pontosabban az alvás elősegítése érdekében is előszeretettel fogyasztják. A kutatási eredmények szerint ugyanis egy csésze lefekvés előtt elkortyolt kamillatea megkönnyíti a gyors elalvást és pihentető éjszakával ajándékoz meg minket.

A kamilla híresen hatékony gyulladáscsökkentő gyógynövény, amelyet belsőleg (teaként) és külsőleg (borogatásként, krémként, balzsamként) is alkalmazhatunk. Emellett hatékonyan csökkenti a menstruációs fájdalmat és a nyugtató hatásának köszönhetően eredményesen kezelhető vele a szorongás is. Egy 2008-as tanulmány szerint a kamilla jótékony hatással van a vércukorszintre is és csillapítja a gyomorrontást. Más tanulmányok szerint előnyös lehet a csontritkulás, a rák és a depresszió kezelésében is.

2. Kamilla dzsem

Nemcsak eperből, de kamillából is isteni finom dzsem készíthető, amely remekül illik minden édes aprósüteményhez, kekszféléhez, kalácshoz vagy vajas kenyérhez. A frissen szedett kamillavirágok ráadásul csodás díszítőelemei lehetnek bármilyen szépen megrakott desszertes tálnak. A házi kamilla dzsem elkészítése pofonegyszerű: 2 bögre kamillavirágot megmosunk, 4 bögre vízben felforraljuk, leszűrjük, majd hozzáadunk 4 bögre cukrot, 1 csomag zselésítőt és 1 citrom levét, majd addig főzzük, amíg besűrűsödik. Üvegekbe töltjük.

3. Kamillás keksz

Könnyű, finom íze miatt isteni házi kekszeket készíthetünk a kamilla virágaiból, amelyeket aztán akár vendégeknek is kínálhatunk egy csésze teával. Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy van friss kamilla a kertünkben, ne felejtsünk el tálalás előtt néhány friss virágot szórni a kekszes tálra – a romantikus tálalás jegyében.

4. Kamillaszörp

Ahogy a bodzából, úgy a kamillavirágokból is mennyei szörp készíthető, amit aztán a hideg téli hónapokban jólesik majd elkortyolni. Forraljunk fel 1 bögre kamillavirágot 2 bögre vízzel, majd szűrjük le és keverjük hozzá 1 bögre cukrot és 1 citrom reszelt héját; töltsük üvegekbe, hagyjuk kihűlni, majd tároljuk a hűtőben.

5. Kamillás ginkoktél

Ez elsőre meglehet, bizarrnak hathat, de sokak szerint remekül illeszkedik a kamilla íze és illata egy pohár jeges ginkoktélhoz. Forraljunk fel 1 bögre vizet, majd tegyünk bele 2-3 csészényi kamillavirágot. Hagyjuk állni 5 percig, majd szűrjük le. Keverjünk össze kb. 60 ml gin-t a kamillás vízzel egy shakerben, jéggel. Rázzuk össze, szűrjük le, öntsük pohárba. Díszítsük kamillavirággal és citrommal.

6. Kamillás-mézes fagyi

Nincs finomabb egy kamillás-mézes fagylaltnál, amit akár ősszel is a család elé tehetünk.

Forrázzunk le 2 csészényi kamillavirágot 1 bögre vízzel. Hagyjuk állni 5 percig, majd szűrjük le. Keverjünk össze 1/2 bögre mézet a kamillavirágos vízzel. Hűtsük le, majd keverjük össze 2 bögre tejszínnel. Öntsük a fagyi-gépbe, fagyasszuk meg, tálaljuk jégkrémként.

7. Kamillás olaj

Az otthoni bőrápolás alapja a kamillavirágból készült olaj. Töltsünk 1 csészényi szárított kamillavirágot 1 bögre hidegen sajtolt olívaolajjal teli üvegbe, zárjuk le és hagyjuk állni 2 hétig napfénytől védett helyen; szűrjük le és használjuk bőrápolásra.

8. Hidratáló kamillás testápoló krém

Miért vennénk bolti krémeket, ha mi is készíthetünk ilyet? Keverjünk össze 1/2 bögre shea vajat és 1/4 bögre kókuszolajat, majd melegítsük fel. Adjunk hozzá 10-15 csepp kamillavirág illóolajat. Hűtsük le és töltsük egy kis tégelybe.

9. Kamillás arcvíz

Nyugtatja és puhítja a bőrt, ráadásul teljesen bio. Forraljunk fel 1 bögre vizet, majd tegyünk bele 2 evőkanál kamillavirágot. Fedjük le és hagyjuk állni 10 percig. Szűrjük le és hűtsük le. Tegyük egy permetezős flakonba és használjuk arctisztításra vagy frissítőként.

10. Kamillás fürdőbomba

Egy nehéz nap után, amikor egész nap a kertben dolgoztál, nincs is jobb annál, mint egy kellemes gyógynövényes fürdőben relaxálni. Keverjünk össze 1 bögre szódabikarbónát, 1/2 bögre citromsavat és 1/2 bögre kukoricakeményítőt. Adjunk hozzá 10-15 csepp kamillavirág illóolajat és néhány kamillavirágot. Keverjük össze, majd permetezzük be 1-2 evőkanál vízzel, amíg formázható állagot kapunk. Nyomkodjuk formába és hagyjuk száradni. Tegyünk egy kamillavirágszirmot a közepére díszítésnek.

