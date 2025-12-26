Karácsonyi köszöntés a Szent Márton Kórházban

Az ünnepi időszakban kántálók látogatták meg a Szent Márton Kórházat. Énekükkel ünnepi hangulatot vittek az intézmény folyosóira, és karácsonyi dallamokkal köszöntötték a betegeket.

A karácsonyi énekek kellemes meglepetést jelentettek a páciensek számára, és rövid időre segítettek elterelni a figyelmet a kórházi mindennapokról. A látogatás során több beteg mosollyal fogadta az ünnepi köszöntést.

A kezdeményezés célja az volt, hogy az ünnepek idején is reményt, lelki támogatást és pozitív élményt nyújtson azoknak, akik gyógykezelésük miatt a kórházban töltik az ünnepeket.

Kárpátalja.ma