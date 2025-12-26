Karácsonyi maradék: meddig áll el a hűtőben a hal, a húsleves és a pörkölt?

Túl sok lett a leves, a hús vagy a köret? Semmi gond, jó lesz az még a következő napokban! De vajon pontosan meddig? Nézzük, hány napig tárolható és fogyasztható biztonságosan a maradék!

A maradékmentés nem csupán az ünnepi időszakban fontos. Karácsonykor azonban jóval gyakoribb, hogy sokkal több ételt készítünk, mint amennyi elfogy a családi ebéd vagy vacsora alatt. Ahhoz, hogy a későbbi falatozásoknak ne legyen ételmérgezés a vége, nem árt tudni, meddig tárolhatók és fogyaszthatók biztonságosan a különböző típusú ételek.

Meddig áll el a hűtőben az ételmaradék?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának csapata összeszedte, hogy egyes élelmiszertípusok maradékai meddig állnak el a hűtőben, mi pedig összefoglaltuk a tudnivalókat egy galériában – megnyitásához kattints IDE!

Így főzhetsz annyit, amennyi el is fogy

„Azt is megértjük, ha főzés után szeretnéd, hogy minden maradék nélkül fogyjon el, ebben az esetben is tudjuk a megoldást: használd a Maradék nélkül adagkalkulátort! Az adagkalkulátor segítségével megtudhatod, hogy egyes élelmiszerekből milyen mennyiségeket érdemes használni, így biztos lehetsz benne, hogy egy falat sem megy kárba!” – javasolták a szakértők. Az adagkalkulátort itt éred el!