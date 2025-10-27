A Tulipán Tanoda harmonikaszakos növendékeinek fellépése a X. „Kárpátalja Színei” Nemzetközi Fesztiválversenyen
2025. október 25-én került sor a X. „Kárpátalja Színei” Nemzetközi Fesztiválversenyre a Beregszászi Művelődési Házban, ahol a Tulipán Tanoda harmonikaszakos növendékei sikeresen léptek színpadra.
Szólista kategóriában 1. helyezést ért el Kosztyó Dorka, a Tulipán Tanoda Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskolájának növendéke.
Zenekar kategóriában a beregszászi Tulipán Harmonika Együttes különdíjban részesült.
Szívből gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáruknak, Halász Nikolettának! További sok sikert kívánunk!
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola