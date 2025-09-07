Kísértetekről számolnak be Kárpátalján a turisták
A Kárpátalján átutazó turisták egyre gyakrabban számolnak be hátborzongató árnyakkal és áttetsző alakokkal való találkozásokról Ungvár, Munkács és Huszt váraiban – írja a Holosz Karpat hírportál. A jelenségek nem nyertek tudományos bizonyítást, ám a kísérteties legendák iránt való érdeklődés változatlan.
Kárpátalja váraiban a helyi idegenvezetők szívesen mesélnek olyan legendákról, amelyek vonzzák a kíváncsi látogatókat, és némi alapot adnak a természetfeletti jelenségekre vágyó kirándulóknak.
Az egyik leghíresebb ilyen história az ungvári várban kísértő fehér szűz története. A legenda szerint az egyik Drugeth gróf, élve falazta be lányát, hogy egy tiltott szerelmi viszonynak gátat szabjon. Ezért a folyosókon néha egy fehér ruhás lány szellemét vélik felfedezni a látogatók, aki hajnalban eltűnik.
A XI-XII. századból való huszti vár romjai szintén vonzzák az izgalmas jelenésekre vágyó látogatókat. A legenda szerint itt él a fehér asszony, egy nő szelleme, aki hatalmas kincset őriz. A turisták állítólag észleltek már itt furcsa hangokat, éjjel pedig szokatlan árnyak jelennek meg.
A munkácsi vár falai szintén számos legendát őriznek. A várat állítólag a rosszindulatú pletykák által vérszomjasnak bélyegzett Báthory Zsófia, valamint Zrínyi Ilona szellemei lakják. A két nő kísértetének lehetséges felbukkanása a helyi idegenvezetők kedvenc témája.
Forrás: Holosz Karpat