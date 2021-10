Kárpátaljai apa és fia kapta meg a Celebrity Аwards 2021 díjat

Celebrity Аwards díjban részesült a kárpátaljai Jevhen Szmerekovszkij és fia, ifj. Jevhen Szmerekovszkij. A díjat olyan kiemelkedő személyeknek ítélik oda, akik sikereket értek el az üzleti, közszolgálati, művészeti és divatiparban. A fiatalabbik Szmerekovszkij CHILD OF THE YEAR 2021 kitüntetést kapott, míg apját FATHER OF THE YEAR 2021 díjjal jutalmazták.

Ebben az évben 50 kategóriában hirdettek győztest, többek között az év diplomatáját, az év tévécsatornáját, az év televíziós műsorvezetőjét, az év énekesét, zenészét, művészét jutalmazták.

Ifj. Jevhen Szmerekovszkij 2019-ben részt vett a Mini Mister Ukraine versenyen, valamint profi modellversenyeken is szerzett már díjakat.

