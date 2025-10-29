Kárpátaljai kastélyban forgatták a népszerű ukrán sorozat folytatását

A népszerű ukrán történelmi drámasorozat, a Kávé kardamommal hamarosan visszatér a képernyőkre a második évaddal, Kávé kardamommal: A föld ereje címmel. A sorozat a lembergi írónő, Natália Gurnyickaja Melódia a kardamomos kávé hangulatában című regénye alapján készült, és a nézők gyakran emlegetik „ukrajnai Bridgertonokként”, igazi időutazásként.

A folytatás a nézőket 1856-ba repíti, ahol ismét találkozhatnak a főhősnővel, Annával. Személyes tragédiája után Anna nem vár a megváltásra, hanem eltökélten küzd a földjéért, otthonáért és jövőjéért.

A sorozat felvételeinek jelentős része festői ukrajnai helyszíneken zajlott. A második évad külön hangsúlyt fektetett Kárpátaljára: 2025 augusztusában a stáb a híres Schönborn gróf kastélyában forgatott.

A Schönborn-kastély, melyet Beregvárként is emlegetnek, nemzeti jelentőségű műemlék és Kárpátalja igazi építészeti gyöngyszeme. Érdekessége, hogy az épület szinte eredeti állapotában maradt fenn. 1946 óta a palotában működik a híres „Kárpátok” szanatórium, így a vár nemcsak történelmi emlék, hanem a mindennapi lelki és testi gyógyulás helyszíne is.

A Kávé kardamommal: A föld ereje című új évad várhatóan 2025-ben kerül a képernyőkre. A folytatás izgalmas esemény a történelmi drámák rajongóinak. A gyártók hivatalos közleménye szerint a sorozat újra elmeríti a nézőket a XIX. század drámai történetében, ahol a szerelem, a saját helyért folytatott küzdelem és a történelmi valóság különleges történetté áll össze.

A kastély kiválasztása stratégiai lépés volt: a helyszín festői természeti környezete, tiszta hegyi levegője és forrásvizei nemcsak hiteles hátteret biztosítanak az 1856-ban játszódó történethez, hanem felhívják a figyelmet a térség turisztikai potenciáljára is.

A Kávé kardamommal (2021) és a folytatás, a Kávé kardamommal: A föld ereje (2025) folytatja a minőségi ukrán történelmi tartalom hagyományát, népszerűsítve az ukrán történelmet és Kárpátalja egyedi építészeti örökségét. A nézők már most izgatottan várják, hogyan bontakozik ki Anna újabb küzdelme Beregvár impozáns hátterében.

