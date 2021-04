Kártyaest indult Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a kártyajátékok rajongóinak járt kedvében április 21-én Beregszászban. A rendezvénynek helyszínt adó Fedák Sári Kulturális Központ kellemes környezetet biztosított az érdeklődőknek.

A civil szervezet célkitűzése, hogy különböző életkorú és érdeklődésű embereket közösséggé formáljon és kulturális rendezvényekkel, szellemi sportprogramokkal nyújtson kellemes időtöltést az ide érkezőknek. Ezek egyike a kártyaest programsorozat, amely április 21-én kezdődött és szerdánként délután heti rendszerességgel várja a kártyajátékok kedvelőit.

A központban első alkalommal az ultié volt a főszerep, ugyanis Fedák Sári híres volt kártyaszenvedélyéről, az előadások szüneteiben hatalmas kártyacsatákat vívott színésztársaival. A legtöbb játékot meg is nyerte, neve elterjedt az ulti világában, később róla nevezték el a legmagasabb kontrát a játékban.

A szervezők oktatókat is biztosítottak azoknak, akik nem ismerték a játék szabályait. Akik nem ultiztak, azok kedvük szerint játszhattak römit, huszonegyet és egyéb kártyajátékokat, kizárólag a sport szellemében, azaz nem tétre. A következő hetekben az érdeklődők megismerkedhetnek a bridzsel is, de továbbra is tanulhatnak ultizni.

A szervezők minden szerdán 15 órától várják a kártyajátékok kedvelőit.

