Kismacskát mentettek az ungvári járőrök

Tegnap délután érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint kétségbeesett macskanyávogás volt hallható egy Hyundai márkájú személygépkocsiból, amely az ungvári Petőfi téren parkolt. Az esetről a rendőrség járőrszolgálata adott hírt a Facebookon.

A kiérkező hatóságiak, miután megerősödött, hogy a nyávogás az autó motorteréből ered, megkeresték a Hyundai tulajdonosát. A motorháztető felnyitása után vált láthatóvá az akkumulátoron megbújt kölyökmacska. A kóbor jószágot óvatosan kiemelték, és megbizonyosodtak róla, hogy jól van-e.

Miután új gazdát nem találtak számára, és a menhelyek sem tudták átvenni, Olekszandr Packan rendőrjárőr úgy döntött, örökbe fogadja a megmentett állatot.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Járőrszolgálat