Régi ízek nyomában a Kárpátaljai Magyar Líceum tanulói

Gyakorlatban sajátíthatják el a hagyományos kárpátaljai ételek elkészítésének csínját-bínját a Kárpátaljai Magyar Líceumhálózat (KML) szakács profiljának tanulói Nagydobronyban. Az elmúlt néhány hónapban ugyanis bekapcsolódtak a Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány által szervezett, nemzetközi projekt keretében megvalósuló Kárpátaljai Gasztroműhely munkájába.

A gazdasszonyok – élükön Őrhidi Ágnessel, az Elődeink eledele televíziós sorozat háziasszonyával – hónapról hónapra megmutatják a gyerekeknek, hogyan készülnek az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó hagyományos ételek és a paraszti konyha szezonális fogásai. Az eddigi alkalmak során a tanulók elleshették többek között a húsvéti menü, a pazar vasárnapi ebédek, a békebeli sütemények és a különféle tésztaételek sütésének-főzésének titkait. Sőt, belekóstolhattak az erdélyi ízekbe is a rendezvény társszervezőinek köszönhetően.

A gasztroműhelyben a gyerekek nemcsak főzni tanulhatnak a gazdasszonyoktól, hanem gyakorolhatják például az asztalterítést, és elleshetik azt is, milyen az igazi, szíves falusi vendéglátás.

A főzősorozat eddigi foglakozásainak bázisa a KML nagydobronyi oktatási helyszínének tankonyhája volt, amelyet térítésmenetesen bocsátott a szervezők rendelkezésére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

H.T.

Kárpátalja.ma