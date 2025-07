Nagycsaládos kirándulás a levendulamezőn

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete egy olyan szervezet, amelyiknek legfontosabb célja a családi programok szervezése. Ezért lett számunkra fontos dátum a június 28-a, mert arra a napra készítették elő számunkra a kirándulást a Beregardói Hegyalja Levendulamezőre.

A családoknak csak regisztrálniuk kellett a programra és meg is kapták a lehetőséget a részvételre. A program népszerűségét pedig az is mutatja, hogy közel 100 fő jelentkezett, ki közelebbről, ki pedig távolabbról utazva a helyszínre. A lelkes csapat délután 2 órakor gyülekezett a beregardói római katolikus templom előtt.

Az összegyűlteket Markó Veronika köszöntötte és vezette el egy rövid sétával a levendulásba. Ott először Hapcsuk Gergely, a levendulamező házigazdája fogadott minket, és fejezte ki örömét, hogy a nagycsaládosok idén is meglátogatják őket. A kis pihenő övezet látványa mindenkit elragadott. A virágok illata, a kis hangulatos padok, hinták, tavacska, vízirózsák egy pici tündérkert benyomását keltik. A felnőttek az asztaloknál vagy a pokrócokon pihentek, beszélgettek, a gyerekek pedig addig játszottak, hintáztak, horgásztak, ismerkedtek. Ezt követően megnyílt két kézműves sátor is, ahol a gyerekek nemezből készíthettek babát vagy levendulából illatosító csokrot. A kisebbek és a nagyobbak is lelkesen láttak neki a munkának. Mire már mindent felfedeztünk a területen Hapcsuk Gergely egy sétára invitálta a népes társaságot fel a hegyre, a fehér sziklához. A szülők és gyermekek kíváncsian vágtak neki az útnak, hiszen sokaknak teljesen ismeretlen volt az út, de kisgyerekekkel is vállalható volt az emelkedő és a távolság is. Amikor felértünk, kísérőnk röviden ismertette a hegy (vagy igazából domb) eredetét.

A levendulásba visszaérkezve a házigazdák frissítő limonádéval vártak minket és lehetőségünk nyílt a saját kézműves termékeik megvásárolására. A program végén kicsit fáradtan, de lelkileg feltöltődve tértünk haza.

Köszönjük a KMNE-nek a lehetőséget és azt is, hogy megmutatják nekünk környezetünk értékeit.

Pércsi Nóra

résztvevő