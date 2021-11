Közösségi rendezvények Sárosorosziban

Az Együtt Sárosorosziért Civil Szervezet két olyan programot vezethetett le az elmúlt egy hónap alatt, amelyek első ízben kerültek lebonyolításra közösségünkben. Célunk az volt, hogy a kialakult járvány által meglazult kötelékeket szorosabbá tegyük.

Egyik projektünk a gyerekeket célozta meg, nekik akartunk örömet okozni. Köztudottan a magyar lovas nemzet, de ahogy a világ fejlődik, egyre távolabb kerülünk attól, hogy a lovak mindennapi részét képezzék életünknek. A Nagyszőlősi Szelíd Lovas Központ gyakran szervez csoportoknak is lovaglási, íjászkodási lehetőséget. Olyan 10–16 éves gyerekek jelentkezését vártuk, akik szerették volna kipróbálni a lovaglást, íjászkodást. A Margitics család – kik vezetői a Központnak – programokkal tette felejthetetlenné a hagyományőrző lovas napunkat, melynek végén frissen sült lángos várta a fáradt, de élményekkel gazdag gyereksereget. Már akkor eldöntöttük, hogy ennek a programnak lesz folytatása, ha Isten éltet bennünket. Mivel a lovas napon nem vehettek részt a legkisebbek, ezért számukra meseelőadással kedveskedtünk. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészei, Gál Natália és Ferenci Attila Az égig érő fa című mese feldolgozásával élménydús délutánt szereztek mindnyájunknak. Öröm volt látni az önfeledt, vidám arcokat. Színészeink egy más világba repítettek bennünket, ahol együtt másztunk az égig érő fára, harcoltunk sárkánnyal, és hittük, hogy a kitartás, bátorság, hit és erő még a kilenc fejű sárkányt is elpusztítja, és a végén miénk a jutalom.

A másik rendezvényünk már az idősebb korosztálynak szólt. 1953. november 7-én a kínzások miatt börtön cellájában érte a halál falunk szülöttét, Pógyor Istvánt, aki antináci és antikommunista, a két háború között népszerű diákszervezet, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) nemzeti titkára; Európai Uniót tervező, széles látókörű magyar hazafi – de mindenekelőtt mély hitű református ember volt. 1902. január 26-án született Sárosorosziban családjának tizedik gyermekeként. Tanulmányait Budapesten, Kasselben, Stuttgartban és Barmenben végezte. 1932-től a KIE nemzeti titkára lett. 1951. június 7-én tartóztatta le az Államvédelmi Hatóság, majd hamis vádak alapján hosszú börtönbüntetésre ítélték. Soha többet nem szabadult. A Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen működő Reformáció Öröksége Műhely Ti is élni fogtok címmel dokumentumfilmet készített, melynek dramatizált jeleneteiben a főhőst Trill Zsolt, a Nemzeti Színház színésze játssza, aki a KIE egykori nemzeti titkárához hasonlóan a kárpátaljai Sárosoroszi szülötte. Így a film nemcsak egy tragikus, ám mégis felemelő életút, hanem a Pógyor Istvánt útjára bocsájtó közösség előtti főhajtás is egyben. Az elmúlt vasárnap a könyvtár Hangraforgó együttesének Ti is élni fogtok című megható műsorával, és az alkotás vetítésével emlékeztünk Pógyor Istvánra.



A rendezvény a református templom falán található emléktábla koszorúzásával vette kezdetét, melyet megtisztelt jelenlétével Gyebnár István Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, és Orbán Sándor református lelkész. A délután kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.

Programjaink megvalósulását Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Gáti Gyöngyi