Különleges meteorraj érkezésével indul az új év

Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj, továbbá egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz az éjszakai égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a Quadrantida meteorraj – amely korábban, így az idei évben, illetve tavaly, 2024-ben is az év elején érkezett a Föld „látókörébe”– most január 3-án éjszaka fog tetőzni.

Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10–20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton.

Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak.

A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.

A tájékoztatás szerint a meteorraj mellett szombaton egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz: 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát.

A Jupiter egy igen fényes csillagnak látszik majd a Hold alatt, a Pollux és a Castor azonban jóval halványabbak lesznek a telihold fényében – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében.

Forrás: hirado.hu