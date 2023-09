Különleges növény a Nagyszőlősi kistérségben

Kivirágzott a Passiflora Incarnata, vagyis észak-amerikai golgotavirág a Nagyszőlősi kistérségben.

A növény Brazília trópusi vidékeiről származik.

A különleges futónövény elérheti akár a 9 métert is.

A golgotavirág virágai nagyok és egyediek, általában 7-9 cm átmérőjűek. Virágai különlegesek, élénk lila színűek. Gyümölcse ehető, lédús és édes ízű, formája kerekded, kb. 6–8 cm átmérőjű.

A levele és a szára gyógynövény és egyben enyhe pszichoaktív szer is. A marihuánához hasonlóan elszívható, csak enyhébb tüneteket okoz. Teát is készítenek belőle, nyugtató hatású. Fájdalomcsillapító hatása miatt is kedvelik, valamint égési sérülésekre és bőrgyulladás csökkentésére külsőleg is alkalmazható.

goloskarpat.info nyomán

