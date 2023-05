Kutyák és határőrök: miért az angol springer spániel?

A kinológiában az egyik legfontosabb feladat a kutyák megértése, ugyanis nem mindenki tudja megtanítani őket a parancsok követésére és az engedelmességre. Ehhez a szakmához bátor, kitartó és céltudatos, munkájuk iránt teljesen odaadó emberekre van szükség.

A határőrségnél kutyák segítik a határrendészek munkáját. Többek között segítik őket a szabálysértők feltartóztatásában, a kábítószer és a robbanóanyag felderítésében.

Ismerjük meg az angol springer spánielt

– Született vadászok, akik nem teljesítenek rosszabbul, mint más határvadász kutyafajták – számol be Jurij Procak határőr. Mint mondta, ezeket a kutyákat régóta használják a vadászat területén, most pedig már a határőröket is segítik munkájukban.

– Kiváló asszisztensek az államhatár védelmében. Ezért választottam egy ilyen társat magam mellé

– mondja Jurij.

A férfi 7 éve foglalkozik kutyakiképzéssel. Jelenleg társával még az edzési szakaszban tartanak.

– Véleményem szerint a spánielek a legjobb szolgálati kutyák. Kis termetűek, de munkájukban semmivel sem maradnak el nagytestű társaiktól

– hangoztatta a határőr.

Nemsokára Jurijra és társára felelősségteljes munka vár: az államhatárok védelme.

Kárpátalja.ma/dpsu.gov.ua