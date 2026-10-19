Egy óriásteknős a világ legidősebb szárazföldi állata

Jonathan, a világ legidősebb szárazföldi állata közel két évszázada él. A kutatók olyan genetikai sajátosságokat találtak nála, amelyek segíthetnek megérteni a hosszú élet titkát.

Jonathannak, a 194 éves, így jelenleg a világ legidősebb szárazföldi állatának rendkívüli életkorát nem csupán a szerencsének vagy a gondos tartásnak tulajdonítják: a Cambridge-i Egyetem friss kutatása olyan génváltozatokat is azonosított nála, amelyek szerepet játszhatnak az öregedés lassításában.

A világ legidősebb szárazföldi állata – íme a titok

Jonathant 1882-ben szállították a Seychelle-szigetekről az Atlanti-óceán déli részén található Szent Ilona szigetére. Már akkor kifejlett állat volt, ezért a kutatók becslése szerint jelenleg nagyjából 194 éves lehet. A teknős az Aldabra-óriásteknősök közé tartozik. Ez a faj eleve hosszú élettartamáról ismert, Jonathan azonban még a társai közül is kiemelkedik: a faj átlagos élettartama ugyanis 80 év, a korábban megfigyelt legidősebb példány pedig 96 év körüli volt.

A kutatók most egy, Jonathan-tól származó DNS-mintából szekvenálták a teknős örökítőanyagát, majd négy másik Aldabra-óriásteknős genetikai állományával hasonlították össze – írta meg a kutatás részleteit az IFL Science. A vizsgált állatok között fiatal, ötéves példány és idősebb, kilencvenes éveikben járó teknősök is szerepeltek. A vizsgálat során 287 olyan génváltozatot azonosítottak Jonathannál, amelyek a kutatásban összehasonlított többi teknősnél nem szerepeltek. Ezek között olyan változatok is akadtak, amelyek a DNS javításával, az inzulinszabályozással, vagy például a daganatos folyamatokkal állhatnak kapcsolatban. A DNS folyamatosan ki van téve különböző károsító hatásoknak, ezért a sejtek számára létfontosságú, hogy képesek legyenek kijavítani az örökítőanyagban keletkező sérüléseket. A kutatók szerint

Jonathant genetikai sajátosságai segítik abban, hogy a sejtjei hosszabb ideig megőrizzék megfelelő működésüket.

Bizonyos génszabályozó régiói pedig a fiatal teknősökéhez hasonlítanak.

Az eredmények szerint Jonathan sejtjeinek energiatermelő rendszere a korához képest különösen kedvező állapotban van.

Nem csak a genetika számít

Bár a genetikai eredmények ígéretesek, Jonathan hosszú életében a környezetének is szerepe lehet. Szent Ilonán, a kormányzó hivatalos rezidenciájának területén, a Plantation House kertjében él, ahol nem fenyegetik ragadozók. Rossz szaglása és gyenge látása miatt pedig gondozói és állatorvosai kézzel etetik, és folyamatosan figyelemmel kísérik az állapotát.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: CNN/Mathias Falcone

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