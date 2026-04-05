Lehűlésre és éjszakai fagyokra számíthatunk a jövő héten

Húsvéthétfőtől változni fog az időjárás Ukrajnában. Natalka Didenko meteorológus szerint néhány napon belül visszatérnek az éjszakai fagyok.

A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, a hét végén pedig megnő a csapadék esélye is.

Április 7-én hideghullám érkezik, a levegő hőmérséklete érezhetően lecsökken. A leghidegebb április 9-én és 10-én lehet, amikor a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -3 °C között alakul. Napközben legfeljebb 9-10 °C-ig melegszik a levegő.

