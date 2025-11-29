100 éves lakosát köszöntötte az Alsókaraszlói kistérség

November 1-jén ünnepelte 100. születésnapját Lesko Olena Petrovna, a huszti járási Alsósárad (Nizsnye Bolotne) lakosa. A hírről az Alsókaraszlói (Zariccsa) kistérség számolt be a Facebookon.

Mint a bejegyzésben írják, Olena Petrovna hosszú élete során sokat tapasztalt, megélte a második világháborút és a világégés utáni nehéz éveket, a kolhozosítást, a Szovjetunió bukását és napjaink orosz-ukrán háborúját is. Az ünnepelt az évek során végig megőrizte lelki erejét, és életbölcsességét szívesen osztja meg környezetével, szerető családjával.

Az Alsókaraszlói kistérség képviselői személyesen köszöntötték a 100. születésnapját ünneplő asszonyt. Popovics Natalija, az Alsókaraszlói Községi Tanács titkára, Kljap Ivan, az irhóci (Vilhivci) körzet elöljárója, Lackun Marina, a helyi községi tanács képviselője és Vezsdel Ivan veteránszervezeti elnök tolmácsolta a közösség jókívánságait. Megköszönték neki a kolhozban végzett sokéves önzetlen munkáját, hozzájárulását a falu fejlődéséhez és a családi hagyományok megőrzését.

Azt kívánták neki, hogy 101. születésnapját egészségben és boldog családi körben, egy szabad, békés és virágzó országban ünnepelhesse.

