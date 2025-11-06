Mintegy 2 millió hrivnyát nyert a lottón egy ukrán férfi

Egy dnyiprói férfi több mint 1,9 millió hrivnyát nyert a lottón, miután online vásárolt szelvényt. A 4024-es sorsoláson elért nyeremény az egyik legnagyobb összeg az ukrán lottók történetében – közölte az Ukrán Nemzeti Lottó.

A sorsoláson a 07, 14, 19, 36 és 42 számokat húzták ki. A szerencsés nyertes rendszerjegyet vásárolt, ami lehetővé teszi, hogy több kombinációval is részt vegyen a játékban. A férfi ezúttal hét számot választott (07, 12, 14, 19, 30, 36, 42), amelyekből 21 lehetséges kombináció jött létre – és ezek egyike hozta meg számára a főnyereményt.

A nyeremény teljes összege 1 923 150 hrivnya.

A férfi elárulta, hogy körülbelül egy éve kezdett el lottózni, többnyire online.

„Nem minden héten veszek szelvényt, csak amikor érzem, hogy itt az ideje. Ezúttal nagyon erős volt ez az érzés”

– mondta.

A nyertes szerint az is szerencsét hozott, hogy a számokat a számítógép választotta ki automatikusan.

„Régebben a születésnapokat használtam, de mostanra rájöttem, hogy a véletlen sokszor jobban működik. Már nem először nyerek így.”

A férfi már át is vette nyereményét. Azt mondja, a pénz nagy részét a felhalmozott tartozásai rendezésére és lakásvásárlásra fordítja, a maradékból pedig utazni szeretne.

