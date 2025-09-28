130 éve hunyt el Louis Pasteur

1895. szeptember 28-án hunyt el Louis Pasteur francia kémikus, bakteriológus, a veszettség elleni védőoltás, a róla elnevezett tartósítási módszer, a pasztörizálás felfedezője.

1822. december 27-én született a franciaországi Dole városában. Apja szegény tímár volt, a napóleoni háborúk veteránja.

A pasztőrizálás felfedezése

1885-ben már a francia tudomány büszkesége volt, világhírű tudós, 1867-től pedig a párizsi Sorbonne Egyetem tanára. Csaknem három évtizeddel korábban fedezte föl, hogy az erjedést egyszerű gombák okozzák, és éppen húsz éve oldotta meg a bor és a sör „gyógyítását”, felmelegítéssel elpusztította a bennük élő és szaporodó erjesztő gombákat. Ezt az eljárást róla nevezték el pasztőrözésnek.

Sok jelentős felfedezése közül is kiemelkedik a lépfene és a baromfikolera ellen készített oltóanyag, amelyek az állattenyésztés számára voltak felbecsülhetetlen értékűek.

A veszettség legyőzése

A 80-as évek elejétől egy félelmetes, embert és állatot egyaránt pusztító betegség legyőzésén fáradozott. Ez a betegség a veszettség volt. A veszett állatok harapásától minden országban ezrével haltak meg rettenetes kínok közepette az emberek, mert ellene nem létezett orvosság. Pasteur néhány évig tartó fáradhatatlan munkával oltóanyagot készített a veszettség ellen.

Állatokon már sikerrel alkalmazta, de hogy az embert is megvédi, ebben még maga sem bízott. És ekkor, 1885. július 6-án egy kétségbeesett anya elvitte hozzá kilencéves kisfiát, akit két nappal azelőtt tizennégy helyen mart össze egy veszett kutya. Pasteur, aki nem volt orvos, hanem vegyész, habozott. Két orvosprofesszor azonban bíztatta: nem kockáztat semmit, mert a kisfiú olyan súlyos állapotban van máris, hogy oltás nélkül hamarosan meghal.

Így oltotta be Pasteur Joseph Maistert. A kisfiú megmenekült, és az ő nevét is megörökítette az orvostörténelem. 1889-ben Párizsban orvostudományi intézetet alapítottak, amit Pasteurről neveztek el. Itt folytatta kutatásait 1895-ben bekövetkezett haláláig. Tetemét is ebben az épületben helyezték örök nyugalomra.

Forrás: Magyar Szó, 1972. november 15.

Nyitókép: Wikipédia