Lovasképzés Nagyszőlősön

A Szelíd Lovas Népfőiskolán harmadik alkalommal került megrendezésre a Potápi Árpád János Kollégium, melynek eredeti célja a kárpátaljai lovaskultúra fejlesztése volt. Ennek apropóján Margitics Ildikó, a lovasközpont vezetője nyilatkozott:

Örömmel láttuk, hogy nagy volt az érdeklődés a képzés iránt, Ukrajna távolabbi területeiről is érkeztek hallgatók. A lovardavezetők, lovasoktatók, lovas szakemberek mellett mindig érkezik egy csapat fiatal is, akik kíváncsian figyelnek az elméleti és a gyakorlati előadásokon. A hétvégén megkértük a lovardák, lovas klubok vezetőit, hogy két percben mutassák be tevékenységüket. A résztvevők Dnyipro, Lemberg, Ungvár, Beregszász lovardáinak képviselői voltak. Érdekességképpen elmondanám, hogy a Nomád Történelmi és Kulturális Egyesület Beregszászból lóháton tette meg a nem is rövid távot. A bemutatkozást Pintér Richárd patkolókovács előadása követte. Fontosnak tartottuk, hogy a résztvevők ne csak meghallgassák az előadást vagy megnézzék a gyakorlati bemutatókat, hanem valódi gyakorlati tapasztalatokat és hasznos ismereteket vigyenek haza.

Natália Bobrovszka állatorvos a lovak anatómiájáról tartott előadást, melyen a jelenlévők megismerhették a ló csontvázának és izomzatának felépítését és működését, valamint a patairhagyulladás okait és kezelési módjait is. Gyakran előfordul, hogy azt hisszük, lovunk rosszul viselkedik, sajnos ennek a hátterében legtöbbször az áll, hogy a lónak fájdalmai vannak. A rossz nyergelés nyomhatja a hátát vagy a lapockáját, a heveder becsípheti a bőrét, és hasonló okok akár balesethez is vezethetnek, ezért fontos alaposan megvizsgálni lovaink egészségi állapotát. Ha egy lovat helyesen gondozunk, akkor több évvel is meghosszabbíthatjuk az élettartamát.

Az állatorvos értékes, dinamikus előadását Csongrádiné Szuper Viktória követte, aki egy teljesen más megközelítésben beszélt a lovak gyógyító erejéről. A Feel-módszert Kanadában sajátította el, mely a lovakkal való lelki kapcsolódás által hoz javulást az emberek életében.

A délután folyamán Vajda Rudolf hagyományőrző huszár a lovas felszerelésekről beszélt, melyeket a gyakorlatban is bemutatott. A rézzabla előnyeiről, a kapicán használatáról és a bock nyereg pozitív tulajdonságairól hallhattunk bővebb információt. Ezután vidám kerékpáros gyakorlat következett, mely azt érzékeltette a lovasokkal, hogyan tartsák helyesen a szárat és maradjanak egyensúlyban.

A következő lovasképzésre május közepén kerül sor. A kollégium értékes alkalom arra, hogy a lovasok megismerjék egymás munkáját, együttműködjenek, megosszák egymással tapasztalataikat, és tovább erősödjön a lovasközösség. Azt pedig külön örömként éljük meg, hogy a képzés után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől – nyilatkozta Margitics Ildikó.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma