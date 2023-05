Ma van a család nemzetközi napja

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja.

Kutatások is bebizonyították, hogy a család fontos szerepet tölt be a gyermekek és a felnőttek életében is. A család az emberi kapcsolatok legősibb intézménye. Egy megbízható erőd, amelynek védenie kell a világ „viharaival” szemben. Egy elfogadó közeg, ahol érzelmi biztonság vesz körül.

Felnőttként az ember sokszor elfelejt időt szakítani a hétköznapok apró, de annál fontosabb pillanataira. A közös étkezések lehetőséget teremtenek a beszélgetésre, az élmények megosztására, a családtagokat érintő kérdések megvitatására. Szánjunk rá időt, és ha van rá lehetőség, a nap során legyen legalább egy olyan étkezés, amit szűk családunkkal töltünk el, és tegyük rendszeressé a szélesebb családdal való ebédeket, uzsonnázásokat!

Mindemellett egy jó társasozást sem érdemes elhalasztani amiatt, mert felgyűlt a vasalnivaló. Igyekezzünk megfelelően rangsorolni, hiszen az emberi kapcsolatainkat nem írhatja felül a házimunka.

Természetesen a család világnapján nem kizárólag a családtagjainkra gondolhatunk. Sok embernek vannak olyan fontos társak az életében, akik ugyan vér szerint nem rokonok, de olyan közeli barátok, sorstársak, akik kiemelt szerepet töltenek be a mindennapokban.

Május 15-én is igyekezzünk minőségi időt eltölteni a családunkkal, a jövőben pedig tartsuk meg a jó szokásainkat, és próbáljuk minél több közös élménnyel gazdagítani az életünket.

Kárpátalja.ma

Az ecofamily.hu nyomán