Ma van a tánc világnapja

A tánc világnapját április 29-én ünnepeljük.

A tánc világnapját 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre. Időpontját az 1727-ben ezen a napon született Jean-Georges Noverre, a „Balett Shakespeare-jeként” ismertté vált táncos-koreográfus születésnapjára rakták.

A nap célja a tánc népszerűsítése, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy a tánc összekapcsolja az embereket, átlépi és eltörli a kulturális, etnikai és vallási határokat.

Ezen a napon az opera- és balettszínházak, a táncegyüttesek, hivatásos és amatőr művészek egyaránt előadásokkal ünnepelnek.

